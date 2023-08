Sergio Rico opéré au cerveau avec succés

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un peu plus de deux mois après son grave accident de cheval, Sergio Rico était de retour à l'hôpital où le gardien de but du PSG a subi une opération ce mercredi. L'intervention s'est bien passée.

Désormais hors de danger, après avoir passé plusieurs semaines dans le coma, Sergio Rico était de retour à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville pour une intervention chirurgicale prévue depuis quelques jours. Le gardien de but espagnol souffrant encore d’un anévrisme cérébral, l’équipe médicale a préféré intervenir rapidement afin de limiter les risques. Après avoir passé une heure en salle d’opération, Sergio Rico a déjà retrouvé sa chambre, annonce TeleCinco. L'épouse du joueur a fait savoir aux médias que ce dernier avait déjà pleinement récupéré de cette opération et devrait bientôt pouvoir retrouver son domicile. Bien évidemment, il n'est pas encore envisagé de faire un retour au PSG, l'état de santé de Sergio Rico étant encore fragile suite à sa chute de cheval, et aux coups de sabot reçus à la tête le 28 mai dernier.