Sergio Rico est sorti du coma et a reconnu sa femme

C'est l'énorme bonne nouvelle du jour. Près de trois semaines après son grave accident, Sergio Rico n'est plus dans le coma. Et, il aurait même reconnu ses proches présents à l'hôpital de Séville.

Victime d’un très grave accident après être tombé de cheval, et avoir été frappé à la tête par le sabot de l’animal, le gardien de but remplaçant du PSG était placé en coma artificiel depuis trois semaines par l’équipe de l’hôpital de Séville où il avait été héliporté d’urgence. Depuis, les médecins avaient tenté une première fois de stopper la sédation, mais en vain. Cependant, la Télinco, qui a discuté avec l’épouse de Sergio Rico, annonce que les choses ont évolué très favorablement durant le week-end. « Les médecins ont retiré son sédatif, il a ouvert les yeux et a reconnu ses proches. De plus, le footballeur a communiqué avec eux par gestes, car ses cordes vocales pourraient encore être affectées par tant de jours d’intubation », a précisé Rocio Romero, journaliste espagnole.

Sergio Rico n'est plus dans le coma

SIIIIII. POR FIN. Sergio Rico ha SALIDO del coma y está consciente.



La mejor noticia del día, mes, incluso año. Qué alegría más grande, por dios. Eres un auténtico luchador, Sergio.



Une bonne nouvelle confirmée par Angel Perez, journaliste qui suit notamment l’actualité du FC Séville : « ENFIN. Sergio Rico est sorti du coma et est conscient. La meilleure nouvelle du jour, du mois, voire de l'année. Quelle grande joie, par Dieu. Tu es un vrai combattant, Sergio. » A son arrivée à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, Alba Silva, l’épouse de Sergio Rico a voulu rester prudente, mais elle a confié avoir enfin un peu de bonheur. « Il y a des petits pas en avant, et nous voyons déjà la lumière. Depuis le début, je savais que Sergio allait faire des progrès, c'est un champion. Cependant, il faut encore beaucoup de patience », a fait savoir la compagne du gardien de but espagnol du Paris Saint-Germain.