Sergio Ramos trahi, le porte du PSG se referme

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec le PSG en juin, Sergio Ramos n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation et se dirige inéluctablement vers un départ du club de la capitale. L'Espagnol est poussé vers la sortie par la direction, et il ne peut pas compter sur l'homme central du projet parisien pour le sauver.

Après une saison d'adaptation et marquée par des blessures, Sergio Ramos est revenu à un bon niveau cette saison, notamment en Ligue des Champions. Pourtant, malgré des performances correctes, l'ancien défenseur du Real Madrid n'a pas encore été prolongé par le PSG, alors que son contrat arrive à son terme en juin. Le joueur de 37 ans est conscient qu'il n'est plus à son meilleur niveau mais sait qu'il peut encore rendre de fiers services au PSG. Pourtant, selon les informations d'El Nacional, Paris ne souhaite pas le conserver. Kylian Mbappé qui a désormais un droit de regard sur le mercato parisien, n'est pas convaincu par l'apport de Sergio Ramos et s'oppose à sa prolongation, préférant rappeler à sa direction que le projet a pour but de favoriser l'éclosion des joueurs franciliens, ou du moins français.

Sergio Ramos trahi par Mbappé et envoyé en Arabie saoudite

Le média espagnol affirme donc que c'est Kylian Mbappé, pourtant ami proche de Sergio Ramos depuis son arrivée au PSG, qui ne voit pas l'aventure de l'ancien du Real Madrid continuer dans la capitale française. Paris compte recruter un défenseur talentueux pour la saison prochaine en la personne de Milan Skriniar. Ainsi, Ramos ne sera pas prolongé et sera libre de s'engager où il le souhaite. Des possibilités s'offrent déjà au champion du monde. La MLS rêve de l'accueillir tout comme l'Arabie saoudite. Al Nassr qui a déjà enrôlé son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo aimerait reformer le duo iconique du Real Madrid. Au Moyen-Orient, Sergio Ramos aura l'opportunité d'empocher un dernier gros contrat avant de raccrocher définitivement les crampons. Ce qui est sûr, c'est que son avenir s'écrit loin du PSG qui prépare une petite révolution cet été.