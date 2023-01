Sergio Ramos supplie le PSG de le prolonger

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Sergio Ramos est plus proche de la sortie que d’une prolongation dans la capitale.

Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain, l’aventure commune pourrait bien prendre fin cet été, deux ans après la signature de l’Espagnol au PSG en provenance du Real Madrid. Titulaire quasiment indiscutable aux yeux de Christophe Galtier depuis le début de la saison, l’ex-capitaine du Real est bien loin du niveau qu’il a affiché durant sa carrière. Au contraire de l’année dernière, il est enfin épargné par les blessures, ce qui lui permet d’enchainer les matchs avec le Paris SG. En revanche, son niveau pose question et les derniers matchs contre Rennes, Lens ou encore Reims n’ont rassuré personne. C’est ainsi que selon les informations de Don Balon, le départ de Sergio Ramos ne fait plus beaucoup de doute. Un constat d’autant plus valable avec la signature à venir dans la capitale française de Milan Skriniar.

Sergio Ramos vers un départ du PSG cet été ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Le média indique néanmoins que Sergio Ramos va tout donner lors de cette seconde partie de saison afin de convaincre les dirigeants du PSG qu’il mérite une prolongation de contrat. C’est l’objectif ultime du défenseur espagnol, qui aimerait rester en Europe dans un club capable de rivaliser en Ligue des Champions. Très bien à Paris, que ce soit dans la ville ou au sein du vestiaire du PSG, Sergio Ramos n’a aucunement envie de partir et il y a de cela quelques semaines encore, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos étaient plutôt dans l’optique de prolonger l’ancien capitaine de la sélection espagnole. Mais les prestations très moyennes de ce dernier lors des derniers matchs de Ligue 1 ont visiblement refroidi l’état-major du PSG, plus vraiment enclin à l’idée de proposer une prolongation à Sergio Ramos, d’autant que le défenseur espagnol touche un confortable salaire dans la capitale française depuis sa signature en provenance du Real Madrid il y a deux ans.