Sergio Ramos et le PSG, le divorce est acté !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plombée par les blessures, l’aventure de Sergio Ramos au PSG pourrait déjà se terminer à la fin de la saison.

Une petite année au Paris Saint-Germain et puis s’en va, l’aventure de Sergio Ramos dans la capitale française va-t-elle se résumer ainsi ? Plombé par les blessures et notamment par un mollet contrariant depuis le début de la saison, l’ancien capitaine du Real Madrid n’a disputé que cinq matchs sous les couleurs du PSG, un bilan famélique. Malgré son charisme dans le vestiaire et sa puissance marketing, Sergio Ramos ne répond pas aux attentes placées en lui lors de son recrutement en provenance du Real Madrid. C’est ainsi que selon les informations de Todo Fichajes, le PSG pourrait prendre la décision de se séparer du défenseur espagnol dès la fin de la saison. Un départ aux Etats-Unis n’est donc pas à exclure pour Sergio Ramos selon le média.

Sergio Ramos aux Etats-Unis la saison prochaine ?

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Un transfert vers l’Inter Miami, la franchise de David Beckham que vient de quitter un certain Blaise Matuidi, est évoqué. En effet, Sergio Ramos entretient une bonne relation avec celui qui -comme lui- a porté les couleurs du Real Madrid et du Paris Saint-Germain durant sa carrière. Du haut de ses 35 ans, Sergio Ramos n’a jamais caché que jouer aux Etats-Unis un jour était l’un de ses rêves. En arrivant au PSG l’été dernier, il ne pensait néanmoins pas qu’il quitterait l’Europe aussi vite. En effet, Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain pensaient partager au moins deux saisons ensemble mais au vu du bilan famélique de l’ex-défenseur de la Roja, les plans ont été revus. Todo Fichajes explique par ailleurs que le PSG ne réclamera pas d’indemnité de transfert pour Sergio Ramos, qui est arrivé pour zéro euro et qui repartira également gratuitement. En revanche, son départ pour la MLS, s’il se confirme, va permettre au Qatar d’économiser un salaire colossal. Ce qui n’est pas négligeable…