Sergio Ramos et le PSG, l'amour est fini

Arrivé au PSG l’été dernier, Sergio Ramos a du mal à tourner la page de ses 16 années au Real Madrid. Trop souvent indisponible physiquement, l’Espagnol ne serait pas l’homme le plus heureux à Paris.

A 24 heures du choc entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, un nom ne cesse de revenir en boucle. Celui de Sergio Ramos. Le joueur le plus capé de la Roja avec 180 sélections fait beaucoup parler à Madrid et ce n’est pas pour ses performances sportives, car l’ancien capitaine madrilène est forfait pour le huitième de finale aller de ce mardi, touché à un mollet. D’après le quotidien ABC basé dans la capitale espagnole, l’ancienne gloire du Real Madrid ne se plaît absolument pas à Paris. « Il n'est pas à l'aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au PSG » ont déclaré des proches du footballeur de 35 ans. Comme quoi, avoir Lionel Messi dans son vestiaire n’arrange pas tout. Toujours selon les informations d’ABC, l’ancien de la Casa Blanca n’a pas apprécié l’arrivée du septuple Ballon d’Or et ancien rival barcelonais au PSG. Et comme un Argentin peut en cacher un autre, Sergio Ramos partagerait une relation très froide avec Mauricio Pochettino.

Sergio Ramos, 5 matchs avec le PSG cette saison

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Le cas de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain inquiète. Physiquement, le défenseur central ibérique est au plus bas suite à des problèmes récurrents au mollet. Une blessure que l’homme aux 671 caps avec le Real traîne depuis sa dernière année à Madrid et qui aurait poussé les dirigeants madrilènes à ne pas prolonger leur capitaine emblématique. « A Paris, il est traité par différents physiothérapeutes, il n'aime pas ça. Il n’a pas confiance en eux » ont révélé les proches de Sergio Ramos à ABC. Cette saison, Sergio Ramos n’a joué que 283 minutes, sur 5 matchs. En club comme en sélection rien ne va plus, le défenseur de 35 ans n'a plus été appelé avec la Roja depuis mars 2021 à cause de ses blessures. Une situation alarmante à Paris à plusieurs mois de la Coupe du monde au Qatar. En contrat à Paris jusque juin 2023, Sergio Ramos est-il seul au monde à Paris ?