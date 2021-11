Sergio Ramos de retour ? La drôle de réponse du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sergio Ramos était dans le groupe parisien contre Manchester City et on l'a même vu s'échauffer. Mais de là à le voir débuter, il y a un pas que Mauricio Pochettino refuse de faire.

Les supporters de Manchester City ont eu l’exclusivité concernant la présence de Sergio Ramos avec le PSG, puisque l’ancien défenseur légendaire du Real Madrid était bien sur le banc de touche lors du match de Ligue des champions à l’Etihad Stadium. Mieux encore, le défenseur parisien s’est échauffé, sans toutefois entrer en jeu contre le champion d’Angleterre. Cependant, tout cela a redonné du baume au cœur des supporters du Paris Saint-Germain, mais également aux nombreux fans du joueur de 35 ans dont certains pensaient que sa carrière de footballeur professionnel était peut-être terminée depuis plusieurs mois. Mais non, Sergio Ramos n’a pas l’intention de ranger ses crampons, et il sera même très vraisemblablement dans le groupe du PSG pour le match de dimanche midi à Geoffroy-Guichard contre l’AS Saint-Etienne, son nom n’apparaissant plus dans le communiqué médical parisien. Cependant, interrogé sur la présence d’un Ramos à 100% au sein de son effectif, Mauricio Pochettino est prudent.

Sergio Ramos, le doute habite Pochettino

Interrogé sur la possibilité que le défenseur arrivé libre du Real Madrid soit compétitif pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, début 2022, l’entraîneur argentin n’a pas été très enthousiaste. « Sergio Ramos se comporte normalement, de façon professionnelle. Il essaie d’aider l’équipe. C’est positif. C’est un joueur que nous connaissons, avec beaucoup d’expérience, un grand champion. Il peut apporter sa connaissance, des valeurs. Il a besoin de jouer. Il faudra voir comment il s’adapte à un championnat très différent de la Liga. C’est difficile de prévoir cela, c'est une question. Il lui faudra le temps qu’il faut », a concédé Mauricio Pochettino, qui ne veut pas précipiter le retour d'un joueur qui pourrait bien finir l'année 2021 sans aucune minute de temps de jeu.