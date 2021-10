Sergio Ramos au PSG, ça vire au n'importe quoi !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Face à l'absence de temps de jeu de Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain se pose forcément des questions. Et un départ du légendaire défenseur central espagnol est évoqué dès le prochain mercato.

C’était une belle histoire débutée début juillet lorsque le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Sergio Ramos laissé libre par le Real Madrid, qui lui avait refusé une prolongation de contrat de deux ans. En s’attachant pour deux ans les services de celui qui est considéré comme le meilleur défenseur central de l’histoire du football, et dont le palmarès est monstrueux que ce soit avec l’Espagne ou avec Madrid, le PSG pensait avoir frappé un très grand coup. Oui mais voilà, Sergio Ramos a 35 ans, et son physique commence à montrer quelques faiblesses finalement bien normales compte tenu du nombre colossal de matchs joués depuis ses débuts à Séville. Après une saison gâchée par les soucis, Sergio Ramos a rapidement été victime d’un pépin au mollet, et il a donc préparé à part le début de la saison 20211-2022.

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs — Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Depuis, le staff médical du Paris Saint-Germain fait tout son possible pour permettre au défenseur d’être à la disposition de Mauricio Pochettino, mais ce n’est pas le cas. Avant la trêve internationale, l’entraîneur argentin du PSG avait évoqué un possible retour de Ramos dès cette reprise, et forcément tout le monde attend désormais de savoir si le défenseur central espagnol sera bien dans le groupe pour la réception d’Angers, vendredi soir au Parc des Princes. Si cela est le cas, alors toutes les supputations sur l’avenir parisien de Sergio Ramos seront oubliées. Mais si au contraire ce dernier est toujours forfait, alors il pourrait en aller autrement.

La Juventus et l'AC Milan prêts à négocier avec le PSG pour Sergio Ramos ?

La preuve, ce lundi, la presse italienne fait état de rumeurs qui envoient Sergio Ramos à la Juventus ou à l’AC Milan dès le mois de janvier 2022. DirettaGoal affirme que les deux géants de Serie A seraient prêts à bondir au prochain mercato si Leonardo et le PSG décident que finalement il est plus prudent de stopper rapidement l’aventure avec Sergio Ramos. Car si ce dernier est arrivé libre au Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi a tout de même validé un salaire estimé à 15 millions d’euros par saison. Autrement dit, face aux soucis physiques récurrents de l’ancien Madrilène, le président parisien pourrait finalement accepter de le voir partir cet hiver, plutôt que d’attendre avec angoisse chaque bulletin médical.

Du côté de la Juventus, on semble vouloir profiter de cette situation pour tenter un coup, tandis que l’AC Milan y verrait là un pari pour préparer le départ de Simon Kjaer, le défenseur international danois arrivant en fin de contrat et ne semblant pas réellement pressé de prolonger son engagement avec les Rossonneri. En attendant, le meilleur moyen pour le Paris Saint-Germain et Sergio Ramos de faire taire ces bruits et d'enfin pouvoir compter sur le légendaire défenseur espagnol, dont la femme vient de s'installer dans la capitale et qui n'a clairement pas décidé de ranger ses crampons au placard.