Savinho, le coup de tonnerre du PSG

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a envoyé des observateurs suivre Savinho, que Manchester City pourrait être contraint de vendre. L'occasion de réaliser un énorme coup au mercato.

Si en France, la multipropriété des clubs est surtout connue à travers les frasques et transferts internes chez Eagle avec l’OL et ses autres entités, il est désormais monnaie courante de voir des joueurs être baladés de clubs en clubs dans une même structure. C’est ce qu’a vécu Savinho, arrivé de l’Atlético Mineiro à Troyes en 2020 pout faire le tour des clubs du City Football Group. Mais le Brésilien n’a jamais lâché l’affaire, et sa saison impressionnante à Gérone lui a permis d’être vendu… par Troyes à Manchester City pour 25 millions d’euros. Un tour de passe-passe qui permet en tout cas à l’attaquant de se mettre en évidence avec les Cityzens. Pour sa première saison en Premier League, le joueur de 20 ans a participé à 17 matchs, avec 1 but et 6 passes décisives.

Savinho déchainé sur les derniers matchs

Mais outre ces statistiques loin d’être ébouriffantes, c’est la qualité de jeu et les progrès de Savinho qui lui valent d’être suivi par deux grands clubs européens. Le média spécialisé CaughtOffside annonce ainsi que le PSG et le Real Madrid suivant l’attaquant brésilien. Et pas qu’un peu puisque des représentants du club parisien étaient par exemple aux deux récents matchs face à Leicester le 29 décembre et contre West Ham le 04 janvier dernier. A cette occasion, Savinho s’est mis en valeur avec un but et trois passes décisives.

Résultat, le PSG comme le Real Madrid ont envie de tenter leur chance dès ce mois de janvier, révèle le site expert en transferts. Et si à priori, Manchester City est fermement opposé à un tel transfert, un nouvel élément entre en ligne de compte et pourrait tout changer. En effet, la formation de Pep Guardiola est sous le coup de nombreuses enquêtes pour des failles dans son respect du fair-play financier, et pourrai devoir montrer patte blanche à la fin de la saison au sujet de ses comptes. Cela n’empêche pas Manchester City de recruter cet hiver, mais une très grosse vente pourrait montrer que la machine à cash ne fonctionne pas que dans un seul sens.

Sky Sports confirme en tout cas que, si la fenêtre de tir est certes très fine, le Real Madrid et le PSG ont bien envie de tenter leur chance en ce mois de janvier. Concernant le montant d’un éventuel transfert, la valeur de Savinho a totalement explosé, et son coût est désormais proche de 60 millions d’euros. Pas de quoi faire peur au PSG, qui met une somme supérieure pour se payer Kvaratskhelia, et pourrait bien investir pour faire signer un joueur qui entre totalement dans le plan de jeu de Luis Enrique.