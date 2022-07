Sassuolo met un uppercut au PSG

Priorité de Luis Campos au PSG il y a encore quelques jours, l’international italien Gianluca Scamacca s’éloigne de Paris.

Dès son intronisation au Paris Saint-Germain, le nouveau conseiller sportif Luis Campos a identifié Gianluca Scamacca comme une cible privilégiée afin de renforcer l’attaque du PSG. Le Portugais, qui mène également des discussions avec le Stade de Reims pour Hugo Ekitike, espérait boucler ces deux arrivées afin de redynamiser le secteur offensif du club de la capitale. Mais tandis que le dossier Ekitike est en bonne voie, celui menant à Scamacca s’enlise. Et pour cause, le Paris Saint-Germain, qui a formulé une offre à hauteur de 35 millions d’euros, ne veut pas céder face aux exigences de Sassuolo, qui réclame près de 50 millions d’euros pour le buteur italien. Comme indiqué par le président du club italien Giovanni Carnevali, le dossier est donc dans une impasse pour le moment.

Sassuolo CEO Carnevali: “West Ham are offering €40m for Scamacca and Paris Saint-Germain offering €35m. There are also some add-ons as difference”. 🚨🇮🇹 #transfers



“We don’t need to sell, so we will see - there’s no agreement with any club now”. pic.twitter.com/xpchFCtMWo