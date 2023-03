Ruiz et Vitinha se plaignent de Neymar, le PSG l'écarte

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très critiqués pour leurs performances avec le Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz et Vitinha ont rendu une copie intéressante lors du Classique remporté à Marseille (0-3) dimanche dernier. L’absence de Neymar aurait libéré les deux milieux, et incité le club à prendre une décision importante.

Pour certains observateurs, l’absence de Neymar représente une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Et la victoire à Marseille n’a fait que confirmer leur opinion. L’équipe a trouvé un bien meilleur équilibre et des joueurs comme Fabian Ruiz et Vitinha ont enfin évolué à leur niveau. Selon le journal Le Parisien, les deux milieux ont justement été libérés par le forfait du Brésilien qui, à force de s’en prendre verbalement à ses coéquipiers, a tendance à les inhiber.

Ruiz et Vitinha inhibés avec Neymar

C’est effectivement le message transmis lors d’une réunion avec le staff technique avant le Classique. « Il y a eu une longue discussion avec mes joueurs, notamment ceux qui devaient retrouver leur niveau », avait confirmé l’entraîneur Christophe Galtier le week-end dernier au micro de Free Ligue 1. Résultat, le journaliste du quotidien régional Dominique Sévérac révèle une décision inattendue de la part du Paris Saint-Germain.

« Le club a décidé que si Neymar était rétabli mercredi, il n'aurait pas joué à Munich quoi qu'il arrive, a annoncé le chroniqueur de la chaîne L’Equipe. Il ne serait sans doute pas rentré parce qu'ils ont trouvé que le match à Marseille avait changé le décor du Paris Saint-Germain de plusieurs façons. Ça remet au centre la relation entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, elle devient exclusive. Elle a permis de libérer Vitinha et Fabian Ruiz, c'est leur avis, c'est ce qu'ils (les dirigeants) pensent. »

🚨Bayern vs PSG : Neymar forfait



Dominque Sévérac : "le club a décidé que même si Neymar est rétabli pour affronter le Bayern, il ne jouerait pas quoi qu'il arrive."#EDS pic.twitter.com/ZUJfi9d4zQ — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) March 3, 2023

« Ils ont vu que ces joueurs-là avaient été transformés, notamment dans leur façon de se projeter vers l'avant. D'habitude, avec les trois devant, ça déresponsabilise un peu tout le monde. Et il se trouve que dans les trois de devant, le plus énervé et le plus insultant avec les autres, c'est Neymar. Il a plusieurs fois insulté Vitinha et d'autres joueurs à chaud dans un match », a rappelé le spécialiste du Paris Saint-Germain, confirmant la tendance selon laquelle l’ancien Blaugrana ne fait pas partie des plans pour la saison prochaine.