Rome lâche 4ME, Leandro Paredes quitte le PSG

Envoyé à la Juventus la saison passée, Leandro Paredes a fait son retour au Paris Saint-Germain où Luis Enrique ne comptait pas sur lui. Ce lundi, le champion du monde argentin quitte définitivement le PSG.

Recruté par les champions de France en Russie pour 40 millions d'euros lors du mercato d'hiver 2019, Leandro Paredes ne s'est jamais imposé à Paris. Malgré sa proximité avec Lionel Messi, le milieu de terrain argentin avait été prêté la saison dernière à la Juventus, et même s'il a décroché le titre de Champion du monde avec sa sélection, Paredes n'a pas répondu aux attentes du club turinois qui l'a donc renvoyé au PSG. Cependant, le nouvel entraîneur parisien a fait comprendre au joueur qu'il rejoignait directement le loft, afin de le motiver à partir. Ce lundi, Fabrizio Romano annonce que le Paris Saint-Germain et l'AS Rome ont finalisé un transfert moyennant 4 millions d'euros. Une misère, mais un départ qui contribue à faire de la place dans le vestiaire du PSG et soulager un peu la masse salariale du club de la capitale. Selon le spécialiste italien du mercato, Leandro Paredes va signer pour deux saisons avec une option pour une année supplémentaire avec l'équipe entraînée par José Mourinho.

Leandro Paredes to AS Roma, here we go! Deal agreed for fee in excess of €4m to Paris Saint-Germain. 🚨🟡🔴🇦🇷



PSG and Roma have just reached final agreement, Leandro will now travel to Italy.



Contract until June 2025 with option until 2026. pic.twitter.com/JSoxgzbmJk