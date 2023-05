Roberto Firmino, le cadeau du PSG à Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG fait du recrutement d’un avant-centre une priorité durant ce mercato estival et plusieurs noms sont évoqués, dont celui de Roberto Firmino.

Avec les potentiels départs de Lionel Messi mais également de Neymar, le secteur offensif du Paris Saint-Germain va être totalement remodelé durant ce mercato estival. Luis Campos a pour mission de recruter un véritable avant-centre, lequel devra épauler au mieux Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. L’idée est de faire du capitaine de l’Equipe de France un pur ailier gauche et le PSG doit donc se renforcer avec un avant-centre et un ailier droit (la priorité sur le côté se nomme Bernardo Silva).

Roberto Firmino, un bon plan à moindre coût

En attaque, plusieurs pistes ont déjà été évoquées mais elles sont toutes très onéreuses, de Randal Kolo-Muani à Harry Kane en passant par Victor Osimhen, trois joueurs à plus de 100 millions d’euros. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe souffle un nom inédit, celui de Roberto Firmino.

L’attaquant brésilien va quitter Liverpool, libre de tout contrat cet été, et représente une belle opportunité de marché. « Roberto Firmino, en fin de parcours à Liverpool, présente un profil de « neuf et demi » créatif et travailleur, même si la question de son usure physique et psychologique pourrait se poser » souligne le journal, pour qui l’avant-centre brésilien pourrait être un complément idéal à Kylian Mbappé à condition qu'il soit toujours en forme physiquement.

Une piste à creuser pour le PSG ?

Excellent passeur, grand travailleur pour le collectif et doté d’une technique largement au-dessus de la moyenne, l’ancien avant-centre d’Hoffenheim pourrait être une belle idée à creuser pour le Paris Saint-Germain, d’autant qu’il est disponible pour zéro euro cet été. Pour l’heure, il ne fait pas partie des priorités de Luis Campos à ce poste mais nul doute que si les dossiers prioritaires -bien plus onéreux- n’aboutissaient pas, alors que le PSG pourrait fortement reconsidérer l’option Roberto Firmino.