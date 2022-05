Riche au PSG ou heureux à la Juve, Pogba a choisi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sur le point de quitter Manchester United à la fin de son contrat, Paul Pogba pourrait échapper au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale possède des moyens supérieurs à la concurrence. Mais l’attachement du milieu français à la Juventus Turin, son ancien club, fait pour le moment la différence.

Contrairement à l’attaquant Erling Haaland, Paul Pogba, lui, a repoussé les avances de Manchester City. Le milieu de terrain va sûrement quitter Manchester United en fin de contrat sans le moindre regret. Mais pas question pour lui de trahir les Red Devils en rejoignant le rival. Le Français réduit ainsi les possibilités pour son avenir puisque tout devrait se jouer entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Un duel a priori déséquilibré. On sait que le champion de France possède des moyens financiers largement supérieurs à ceux de la Vieille Dame.

Et en tant qu’originaire de la région parisienne, Paul Pogba ne peut rester insensible face à l’opportunité d’y revenir. L’international tricolore était donc annoncé proche du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Mais on pourrait bien assister à un gros revirement de situation. C’est en tout la version de Tuttosport, qui affirme que Paul Pogba privilégie son attachement à la Juventus Turin à l’argent du club francilien. L’ancien Bianconero est resté proche de la Vieille Dame, et notamment de son vice-président Pavel Nedved qui a avancé dans les discussions ces dernières semaines.

Le PSG a perdu l'avantage

Ce n’est pas encore gagné dans la mesure où la Juventus Turin ne peut lui offrir qu’un salaire à 7-8 millions d’euros par an plus des bonus, alors que le Mancunien perçoit actuellement 13 millions d’euros net par an. Pas de quoi décourager les Turinois à qui Paul Pogba aurait assuré qu’il acceptait de diminuer ses revenus, et que l’aspect financier n’était pas sa priorité. Dans ces conditions, le Paris Saint-Germain n’est plus en position de force sur ce dossier.