Révolution au PSG ? le message fort de l'Emir !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Voilà désormais 11 ans que QSI a pris le pouvoir au Paris Saint-Germain. C'était avec, et ce sera toujours avec Nasser Al-Khelaïfi à l'avenir.

Si les coachs peuvent valser à tout moment, et le prochain sur la liste est clairement Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi reste en place de manière immuable. Le président du PSG est pourtant pointé du doigt depuis de longues années. Il était d’abord accusé d’être beaucoup trop proche et complice avec les stars du club. Si le Qatarien a pris un peu de recul, sa philosophie reste la même, celle de choyer un peu trop les meilleurs joueurs, visiblement ravi de les voir à Paris au point de leur laisser tout faire. Une « république des joueurs » qui se ressent trop souvent dans le domaine sportif, quand Mauricio Pochettino semble désormais incapable de faire sortir un Neymar, un Messi, ou un Mbappé du terrain pendant un match, même si les circonstances ou les performances l’exigent.

Al-Khelaïfi contrôle tout au PSG

Cette fébrilité est désormais considérée comme l’un des gros défauts du Paris SG, qui voit son institution être trop souvent piétinée par les caprices de ses stars. Malgré ces accusations, Nasser Al-Khelaïfi a la confiance des propriétaires du club francilien, et c’est tout ce qui compte. Le Parisien affirme ainsi ce jeudi que l’Emir du Qatar conserve toute sa confiance en « NAK », et que s’il devait y avoir une révolution au PSG cet été, cela se fera avec son président aux commandes. Un débat qui n’aura donc pas existé bien longtemps, et qui montre qu’Al-Khelaïfi a toujours la main sur le club. La preuve, il n’a pas laissé passer les banderoles des supporters ce dimanche au Parc des Princes, si ce n’est une sortie contre Leonardo, passée volontairement ou non entre les mailles du filet de la sécurité renforcée pour l’occasion.

Le PSG a beaucoup grandi avec Al-Khelaïfi

Au sein de la direction du PSG, on assure que le président est « indéboulonnable » et que les choses sont claires pour tout le monde. Le Qatar ne veut montrer aucune fébrilité dans sa gouvernance du club parisien, et tient tout de même à défendre le bilan d’Al-Khelaïfi. Il y a certes d’énormes investissements effectués par l’Emir, mais le Paris SG a vu sa valeur exploser pour atteindre 2,5 milliard d’euros, et la réussite en terme d’image à travers le monde est exemplaire. Sans parler de sa montée en flèche dans les instances européennes, lui qui est désormais président de l’ECA. Autant dire que le président du PSG va rester en place, et pour que les choses soient claires en ce sens, Le Parisien rappelle que l’Emir du Qatar ne compte pas placer un président qui ne soit pas Qatari au PSG, ce qui limite forcément la concurrence.