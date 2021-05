Rennes : Le PSG ou rien, Camavinga rembarre le Bayern

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG cible Eduardo Camavinga, en fin de contrat avec Rennes en juin 2022.

Le Stade Rennais n’est pas en position de force dans le dossier Eduardo Camavinga, dans la mesure où l’international tricolore a fait savoir à sa direction qu’il ne prolongerait pas. Florian Maurice et Nicolas Holveck ont deux options sur la table : vendre Camavinga cet été ou le conserver un an de plus avant qu’il parte pour zéro euro. Le dilemme est crucial pour le Stade Rennais, qui devrait se résoudre à vendre Eduardo Camavinga. Mais pour lâcher sa pépite de 19 ans, le club breton réclame 100 ME selon RMC, un tarif qui pourrait être revu à la baisse de plus de moitié à en croire Le Parisien. Quoi qu’il en soit, Eduardo Camavinga veut signer au PSG et nulle part ailleurs.

A en croire les informations obtenues par TZ, le Bayern Munich a relancé l’entourage d’Eduardo Camavinga au cours des dernières heures. Mais la réponse du joueur et de son clan a été sans appel. Bien que flatté par l’intérêt du champion d’Europe 2020, Eduardo Camavinga a refusé la proposition. Conscient de sa marge de progression et des progrès qu’il doit encore réaliser dans tous les domaines, y compris celui de la régularité, Eduardo Camavinga souhaite continuer son apprentissage en France, dans un contexte familial favorable. En ce sens, l’option du Paris SG est parfaite à ses yeux, car elle lui permet de passer un cap sportivement en quittant Rennes pour un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions, tout en restant en France. Il s’agit maintenant de trouver un accord entre Rennes et Paris, prêt à dépenser 30 à 35 ME pour Eduardo Camavinga et pas beaucoup plus au vu de sa situation contractuelle.