PSG : Camavinga, c'est 50 ME pas plus !

La piste Wijnaldum envolée, le PSG concentre ses forces sur le dossier Eduardo Camavinga afin de renforcer son milieu de terrain.

La pépite du Stade Rennais est la priorité absolue de Nasser Al-Khelaïfi, qui a pris personnellement le commande des opérations. A en croire les informations révélées mardi après-midi par RMC, le président breton Nicolas Holveck exige une montagne d’or pour laisser filer Eduardo Camavinga. En effet, c’est une somme avoisinant les 100 ME que Rennes aimerait récupérer pour l’international tricolore de 18 ans, bien que celui-ci soit en fin de contrat en juin 2022. Dans un tel contexte, le PSG ne lâchera jamais une telle somme pour un joueur aussi fort et prometteur soit-il. Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur le dossier Eduardo Camavinga et révèle les intentions du Paris Saint-Germain.

Pour le quotidien régional, le PSG ne posera pas plus de 40 à 50 ME sur la table pour s’octroyer les services d’Eduardo Camavinga. Quoi qu’il arrive, ce dossier sera long à se décanter. En effet, le Paris SG a des atout à faire valoir et pourra s’appuyer sur les excellentes relations entre Leonardo et Florian Maurice. Mais cela ne veut pas dire qu’un accord sera trouvé rapidement, bien au contraire. Rennes a l’intention de faire jouer au maximum la concurrence dans le but de faire monter les enchères. Eduardo Camavinga a également des touches en Bundesliga et en Premier League, ce qui pourrait épaissir son prix. Le média confirme par ailleurs l’intérêt du PSG pour Wijnaldum mais sauf tremblement de terre, le vice-capitaine de Liverpool s’engagera en faveur du FC Barcelone. Enfin, une autre piste pourrait faire du bruit au milieu de terrain cet été, celle de Paul Pogba. « Comme chaque saison, Raiola proposera Pogba au PSG » écrit le média. Mais le prix et le salaire de la star de Manchester United ne font pas vraiment de lui l’affaire maline de l’été…