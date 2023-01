PSG : Luis Campos craque pour une pépite franco-anglaise

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le PSG n'est pas encore passé à l'action depuis l'ouverture du mercato hivernal, le club de la capitale surveille de près plusieurs joueurs. C'est le cas d'une pépite franco-anglaise de la Premier League.

Alors que le PSG travaille en interne sur les prolongations des contrats de Lionel Messi et Marquinhos, Luis Campos, le directeur sportif de Paris, reste toutefois attentif sur le marché des transferts. La direction parisienne anticipe déjà le recrutement lors du mercato estival pour la saison 2023/2024. Selon les informations du Daily Mail, le PSG est intéressé par Michael Olise. Natif de Londres, le joueur de Crystal Palace possède la double nationalité française et joue actuellement l'Équipe de France espoirs. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en 31 matchs la saison dernière dont seulement 16 en tant que titulaire, l'ailier de 21 ans a tapé dans l'œil de plusieurs cadors européens, dont le PSG.

Le PSG se tient prêt pour Michael Olise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MichaelOlise (@m.olise)

Le journal anglais explique que le PSG va suivre scrupuleusement les performances de Michael Olise avec les Eagles. Auteur d'un but et 4 passes décisives dans le championnat anglais depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Reading est devenu l'une des pièces maîtresses de la formation de Patrick Vieira. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Crystal Palace, le gaucher formé à Chelsea puis Manchester City est courtisé par plusieurs clubs importants, notamment en Premier League. Le PSG devra vite passer à l'action pour ne pas être devancé dans ce dossier. Évalué à 22 millions d'euros, Michael Olise pourrait voir sa valeur grimper s'il continue d'enchaîner les bons matchs en Premier League. Acheté pour 9,3 millions d'euros en 2021, le numéro 7 de Palace va peut-être obliger le PSG à casser sa tirelire lors du prochain mercato. Paris devra également gérer le retour de prêt de plusieurs joueurs offensifs comme Draxler ou Icardi pour faire potentiellement de la place à Olise, un grand espoir qui correspond aux critères de recherche de Luis Campos.