Renato Sanches prêté à la Roma avec une clause spéciale

Après Leandro Paredes, c'est un autre joueur qui s'apprête à quitter le loft du Paris Saint-Germain pour rejoindre l'AS Rome. Renato Sanches est prêté au club entraîné par José Mourinho.

Un an après avoir signé au Paris Saint-Germain, Renato Sanches va quitter le club de la capitale. Les médias italiens confirment que l’ancien joueur du LOSC va s’engager avec la Roma sous forme de prêt. Fabrizio Romano précise de son côté que l’international portugais est prêté pour un an moyennant 1 million d’euros, avec une clause obligatoire à 15 millions d’euros si, et seulement si, Renato Sanches joue 60% et plus des matchs de l’AS Rome. José Mourinho le sait, le milieu de terrain de 25 ans est fragile physiquement et le club de Serie A ne réalisera ce transfert que si Renato Sanches, encore lié jusqu’en 2027 avec le PSG, tient le choc en 2023-2024. C’est tout le mal que Paris doit lui souhaiter.

