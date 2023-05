Si Messi ne signe pas, le Barça va faire pleurer le PSG

Dans : PSG.

Lionel Messi, pressenti pour revenir au FC Barcelone, n'est pas non plus certain de faire ce grand come-back en raison de problèmes financiers du club catalan. Le plan B du Barça risque toutefois de ne pas plaire du tout au PSG.

Le FC Barcelone n’a qu’un nom à la bouche pour cet été, il s’agit de celui de Lionel Messi. Le club catalan rêve de faire revenir celui qui a porté l’équipe vers la meilleure période de son histoire, et a été le leader offensif d’une formation qui a dominé le football comme rarement ces dernières années. Même si ce ne sera plus le même Lionel Messi, l’heure du grand pardon a sonné et Joan Laporta essaye de ramener l’Argentin au Camp Nou, afin de lui offrir une fin de carrière ô combien symbolique dans son antre. Toutefois, la partie n’est pas gagnée, notamment parce que le joueur actuellement au PSG n’entend pas spécialement verser dans le bénévolat. Déjà éjecté du Barça en 2021 en raison de son salaire trop encombrant, le champion du monde compte bien avoir le meilleur salaire du vestiaire, et ce n’est pas garanti que le club catalan ait le feu vert de la Liga pour une telle dépense.

Le Barça pense aussi à Bernardo Silva

Résultat, tout reste encore ouvert au sujet de l’avenir de Lionel Messi, qui pourrait même rester au Paris SG selon certaines sources, puisqu’il aurait récemment demandé à l’Emir du Qatar de se pencher à nouveau sur une possible prolongation. L’idée d’échouer dans la venue de Lionel Messi perturbe tout de même les dirigeants barcelonais, qui sont bien obligés de parer à d’autres éventualités.

Et selon le journaliste espagnol Gérard Romero, véritable apôtre du mercato sur sa chaine Twitch, le plan B du FC Barcelone si jamais Lionel Messi ne devait pas venir, serait de faire signer Bernardo Silva. Un joueur quasiment promis au Paris SG, tant le club de la capitale française est prêt à mettre le paquet pour le faire venir l’été prochain. Surtout que le Portugais, qui a connu Luis Campos à l’AS Monaco, penche lui aussi pour Paris, même si la perspective de signer au FC Barcelone n’est pas anodine à ses yeux non plus. Une façon pour le Barça de perturber les plans du PSG et de montrer qu’il compte se montre ambitieux si jamais Lionel Messi devait lui échapper. Que ce soit pour rejoindre la France ou l’Espagne, Bernardo Silva possède en tout cas un bon de sortie de la part de Manchester City, qui compte récupérer 80 millions d’euros avec son attaquant en grande forme actuellement, et qui sera l’un des fers de lance des Citizens à l’occasion de la prochaine finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan.