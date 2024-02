Renato Sanches offert avant le 9 février, le PSG appelle la Turquie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Plombé par les blessures, Renato Sanches est devenu indésirable à l’AS Roma, qui pourrait casser son prêt avant la fin de la saison. Cela tombe bien, le PSG lui a peut-être trouvé une porte de sortie.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a prêté Renato Sanches à l’AS Roma avec l’espoir que l’international portugais parvienne à se relancer après une première saison blanche dans la capitale. Le pari de Luis Campos est perdant puisque l’ancien joueur du Bayern Munich vit une année très difficile en Série A. Plombé par les problèmes physiques, Renato Sanches n’a quasiment pas joué sous José Mourinho avant le départ du Special One. Lassé par cette situation, le club de la Louve aimerait casser le prêt du joueur mais du côté du PSG, on ne souhaite pas récupérer Renato Sanches avant la fin de la saison à moins de lui avoir déjà trouvé une porte de sortie.

D’après les informations du compte insider @Paris-SGINFOS, la Turquie pourrait être le championnat qui va sauver la mise de la Roma et du PSG dans ce dossier. En effet, le club de la capitale est prêt à récupérer Renato Sanches en ce mois de février afin de le prêter gratuitement au Besiktas Istanbul. Luis Campos estime que le risque est bon à prendre pour le Paris Saint-Germain, même s’il faudra assumer une partie du salaire du joueur, car une bonne demi-saison de Renato Sanches en Turquie permettrait de rebooster la valeur marchande du joueur.

De son côté, Renato Sanches a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre le championnat turc et souhaite impérativement quitter l’AS Roma, où il n’est plus du tout en confiance. Pour rappel, le mercato est ouvert jusqu’au 9 février prochain en Turquie, ce qui laisse un peu de temps au PSG et au Besiktas pour régler l’opération alors que le président du club turc Gokmen Ozcan est encore en réflexion.