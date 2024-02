Remplaçant au PSG, Gregor Kobel accepte le job

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi, le journal L’Equipe dévoilait l’intérêt du PSG pour l’actuel gardien du Borussia Dortmund, l’international suisse Gregor Kobel. Un intérêt qui ne laisse pas insensible le principal intéressé.

Titulaire au Borussia Dortmund depuis son transfert en provenance de Stuttgart pour 15 millions d’euros en juillet 2021, Gregor Kobel est l’un des bons gardiens de Bundesliga. Sans crever l’écran, l’international suisse (5 sélections) s’est imposé comme un gardien fiable et très bien valorisé sur le marché des transferts. Estimé à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le natif de Zurich (26 ans) dispose d’un contrat à long terme avec le Borussia Dortmund, avec qui il est lié jusqu’en juin 2028.

Nach Sky Infos gab es eine lose Kontaktaufnahme von PSG zu Kobel. ✅



↪️ Den Sky Informationen zufolge ist ein Wechsel in die französische Hauptstadt für Kobel, der in Dortmund noch einen langfristigen Vertrag bis 2028 hat, aber kein Thema.#SkyTransfer #Kobel pic.twitter.com/E7ryMi3SWC — Sky Sport News (@SkySportNews) February 26, 2024

Malgré ce bail long, Gregor Kobel attire la convoitise de certains gros clubs européens dans l’optique du prochain mercato estival. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui s’intéresse de près aux performances de l’ancien portier de Stuttgart selon les informations de L’Equipe. Cela peut surprendre mais selon le quotidien national, le club de la capitale a un œil sur Kobel afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma la saison prochaine, alors que Keylor Navas sera en fin de contrat. L’information pouvait paraître étonnante mais elle se confirme en ce début de semaine puisque du côté de l’Allemagne, c’est Sky Sports qui confirme l’intérêt du PSG pour le gardien de Dortmund.

Kobel est ouvert à l'idée de signer au PSG

Le média allemand ajoute que Gregor Kobel n’est pas insensible à l’intérêt du champion de France en titre et s’imagine « sans problème » dans la capitale française à court ou moyen terme. Le gardien suisse n’a visiblement pas peur de la concurrence incarnée par Gianluigi Donnarumma et semble prêt à relever le défi. La question est maintenant de savoir si le Qatar sera enclin à dépenser une telle somme pour un gardien, surtout dans le scénario où « Gigio » Donnarumma ne ferait pas ses valises. Rappelons que le PSG compte également le jeune et prometteur gardien espagnol Arnau Tenas dans son effectif. Attention à l’embouteillage à ce poste, d’autant que cela a déjà provoqué de multiples problèmes au PSG par le passé.