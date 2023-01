RCL-PSG : Ramos et Marquinhos envoyés en district, ça fait mal

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malmené et mené au score à la mi-temps du choc de la 17e journée de Ligue 1 contre Lens (2-1), le Paris Saint-Germain a connu une première période compliquée, à l’image de sa défense centrale Ramos - Marquinhos.

Après une remise en route compliquée contre Strasbourg cette semaine (2-1), le club de la capitale française était attendu au tournant ce dimanche soir sur la pelouse de Lens. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Parisiens ne sont pas vraiment au niveau qui devrait être le leur lors de choc entre les deux premiers de la L1. Si Ekitike avait réussi à égaliser (8e) après l’ouverture du score précoce de Frankowski (5e), le groupe de Christophe Galtier n’a rien pu faire face à Lois Openda avant la demi-heure de jeu (28e). Sur une contre-attaque éclair lancée par le capitaine Seko Fofana, l’attaquant belge a profité des errances défensives du PSG pour redonner l’avantage à son équipe.

Sur ce deuxième but lensois, la charnière centrale parisienne Marquinhos - Ramos n’est pas exempt de tout reproche. Déjà parce que l’Espagnol rate complètement son tacle après la passe de Fofana, mais aussi parce que le Brésilien se fait ensuite complètement anéantir par un crochet de l’attaquant lensois dans la surface de Donnarumma. Des fautes défensives grossières critiquées par les suiveurs de la L1 sur Twitter, et notamment par Karim Bennani, qui n’hésite pas à comparer Ramos et Marquinhos à des défenseurs de niveau district…

Ramos + Marquinhos sur ce but = défense de district et je suis méchant avec le district #RCLPSG — Karim Bennani (@KarimBennani_) January 1, 2023

Sergio Ramos et Marquinhos dans une défense à 4 en LDC, je n’arrive pas à concevoir comment tu peux être compétitif dans cette compétition mais bon le football peut nous surprendre me dira-t-on. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 1, 2023