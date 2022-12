Rashford vers le PSG, Kylian Mbappé s’en mêle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le Qatar, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement fait part de l’intérêt du PSG pour la star anglaise Marcus Rashford.

A quelques heures du choc des quarts de finale entre la France et l’Angleterre la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi, interrogé par Sky Sports au sujet de Marcus Rashford, avait publiquement fait part de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour la star des Three Lions et de Manchester United. « Chaque club aimerait avoir Rashford gratuitement » avait confié le président du PSG, alors que l'Anglais sera en fin de contrat en juin prochain, avant de conclure. « Nous n'allons pas parler avec lui maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Après, en janvier, j'espère que nous pourrons parler avec lui » avait lancé l’homme fort du PSG. Des déclarations qui ne sont pas anodines et qui dénotent d’un réel intérêt du club de la capitale pour l’attaquant de 25 ans.

Mbappé favorable à la signature de Rashford au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon les informations de Calcio Mercato, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford est bien réel. L’idée du club parisien est de bondir sur l’opportunité de recruter la star anglaise à moindre coût dans le but de compenser un éventuel départ de Lionel Messi ou de Kylian Mbappé l’été prochain. Comme indiqué mardi par la presse espagnole, la tendance est à une prolongation pour Lionel Messi au PSG mais le club de la capitale se veut prudent, alors que l’international argentin, finaliste de la Coupe du monde, sera en fin de contrat avec le PSG en juin. Quant à Kylian Mbappé, il est lié à Paris jusqu’en juin 2024 et avec lui… tout est possible. Le média italien croit toutefois savoir que Mbappé s’imagine encore au PSG la saison prochaine et dans l’idéal avec Marcus Rashford à ses côtés.

Manchester United veut conserver Rashford

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

Et pour cause, Calcio Mercato affirme que Kylian Mbappé est très favorable à la signature de la star anglaise au Paris Saint-Germain. Les deux hommes entretiennent une belle relation en dehors du football et la star de l’Equipe de France serait ravie de pouvoir évoluer aux côtés de Marcus Rashford au PSG. Sur un plan sportif en revanche, cette association ne semble pas être la plus complémentaire qui soit alors que Kylian Mbappé a réclamé pendant des semaines un « pivot » à Paris, un profil qui ne colle pas du tout avec celui de Rashford, dont les qualités sont plutôt similaires à celles de Kylian Mbappé. Quoi qu’il en soit, le Paris Saint-Germain semble bien dans l’optique de tenter sa chance pour recruter l’attaquant de Manchester United l’été prochain, alors que ce dernier sera en fin de contrat. De leur côté, les Red Devils ont déjà prévu une riposte et via Erik Ten Hag, le club mancunien a annoncé qu’il pouvait automatiquement prolonger le contrat de Rashford d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Ce qui contrarierait forcément le plan d’attaque du Paris Saint-Germain…