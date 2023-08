Randal Kolo Muani au PSG, ça sent très bon

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les discussions se poursuivent entre le PSG et Francfort au sujet de Randal Kolo Muani, encore buteur ce jeudi en barrage de Conférence League.

Depuis plusieurs jours, l’Einthract Francfort et le Paris Saint-Germain sont en négociations avancées pour le transfert de Randal Kolo Muani. Longtemps ciblé par Manchester United, le Bayern Munich voire le Real Madrid, l’international français semble promis au PSG. Il a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale mais ronge son frein dans l’attente que son transfert soit finalisé. Buteur jeudi en barrage de Conférence League face au Levski Sofia, Randal Kolo Muani fait l’objet de discussions portant sur un transfert dont le montant va dépasser les 70 millions d’euros puisque la dernière offre parisienne d’un montant de 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus a été rejetée.

Paris Saint-Germain and Eintracht are optimistic on reaching an agreement for Randal Kolo Muani. 🚨🔴🔵 #PSG



Talks continue as Eintracht are looking for replacement and Hugo Ekitike still discussed as option between clubs. pic.twitter.com/MYKKArooZk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2023

D’après les informations de Fabrizio Romano, l’optimisme est de mise dans le camp des deux clubs malgré cette première offre rejetée. En effet, un accord est espéré dans les tous prochains jours sur le montant du deal afin que Kolo Muani puisse s’engager avec le PSG. Francfort n’a plus vraiment d’intérêt à faire trainer les choses car le journaliste spécialiste du mercato indique que le club allemand travaille sur la succession de l’ancien Nantais.

Franfort pense déjà à l'après-Kolo Muani

Hugo Ekitike reste l’une des cibles privilégiées par le club de Bundesliga… mais l’attaquant parisien ne fait plus de Francfort sa priorité depuis l’intérêt de clubs tels que West Ham en Premier League ou encore de l’AC Milan, qui le courtise pour en faire sa doublure d’Olivier Giroud. Dans ce dossier, les cartes semblent être dans les mains des dirigeants du PSG, qui savent qu’à 80 millions d’euros ou plus, Francfort cédera. Mais en toute logique, Luis Campos n’a pas l’intention de surpayer un joueur qu’il aurait pu recruter libre la saison dernière et qui en dépit de son potentiel reste un attaquant sans expérience en coupe d’Europe et notamment en Ligue des Champions. D’où la volonté dans le camp parisien de rester mesuré sur le montant des offres transmises à Francfort pour Randal Kolo Muani… pour l’instant.