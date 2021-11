Ramos sauveur du PSG, Karim Bennani l'annonce

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours pas apparu sous le maillot du PSG depuis son arrivée lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos devrait bientôt reprendre l’entraînement collectif sous les ordres de Mauricio Pochettino. Une bonne nouvelle pour Paris, d’après les dires de Karim Bennani.

Ces derniers mois, la reprise de Sergio Ramos a sans cesse été repoussée. Dans la foulée du Classique contre l’OM à la fin du mois d’octobre, le PSG avait annoncé un retour de Ramos à l’entraînement collectif pour cette semaine. Sauf que le défenseur espagnol est bien resté à l’infirmerie au cours des derniers jours. Au final, son grand retour sur les terrains a encore été reporté. Puisque ce vendredi, le PSG a glissé une bonne nouvelle dans son communiqué médical : « Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine ». Pour une fois, la date est claire avec une conjugaison au futur et non plus au conditionnel. Quoi qu’il en soit, cela montre que la rééducation du joueur de 35 ans est sur la bonne voie. Touché à un genou et au mollet, Ramos semble enfin sur le retour. Ce qui pourrait changer beaucoup de choses au PSG. Car pour Karim Bennani, l’arrivée de Ramos dans l’effectif de Pochettino va permettre de sécuriser une défense en grande difficulté cette saison, avec seulement cinq clean-sheets en 17 matchs.

« Peut-être que tout passera par le retour de Ramos… »

« Le salut du PSG passe peut-être par cette défense à trois en utilisant Hakimi et Nuno Mendes dans leur meilleure position, c'est-à-dire comme contre-attaquants sur les côtés plutôt qu'en tant que défenseur latéral dans une défense à quatre. Ça n'a pas vraiment de sens de mettre Hakimi dans cette position-là, même si c'est un joueur qui dépanne bien dans ce sytème en 4-3-3. Kimpembe est un joueur de très haut niveau, mais le problème que j'ai avec lui, c'est qu'à l'inverse de Marquinhos, à chaque match important, il y a au moins une erreur... Si Ramos revient à un très bon niveau, il va stabiliser cette défense là avec Marquinhos et Kimpembe à ses côtés. Peut-être que tout passera par le retour de Ramos... », a lancé le journaliste de La Chaîne L’Equipe, qui estime donc que l’aventure de Ramos à Paris va bientôt commencer, pour le plus grand bonheur des supporters. En attendant d’en savoir plus, la thèse d’une rupture de contrat de Ramos ne semble plus à l’ordre du jour du côté du PSG.