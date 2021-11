Sergio Ramos, l'incroyable surprise du PSG ?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Longtemps espéré, le retour de Sergio Ramos dans le groupe parisien à l’entraînement serait programmé pour la fin de la semaine. Une bonne nouvelle pour tout le monde, le club comme le joueur, au moment où son absence gênait beaucoup le PSG.

En signant Sergio Ramos cet été, le PSG ne pensait pas avoir autant de problèmes avec le défenseur espagnol et surtout attendre au moins quatre mois pour le voir avec ses partenaires sur une pelouse. La fin du tunnel semble se rapprocher de jours en jours pour un joueur gêné depuis des semaines par son mollet récalcitrant. Selon les informations du journal espagnol Marca, Ramos pourrait revenir dans le groupe d’entraînement parisien dès la fin de semaine. L’Espagnol profiterait de ce retour pour renouer avec un collectif et prendre ses marques, tranquillement, surtout avec la trêve internationale débutant la semaine suivante.

Ramos payerait financièrement une absence plus longue

Dans ces conditions optimales, Ramos espère ainsi pouvoir retrouver ses moyens sans se précipiter et précipiter son corps. Rejouer vite sans risquer une rechute tel serait l’objectif du défenseur emblématique du Real Madrid. Un retour d’autant bien parti qu’il montrerait du caractère et une envie bien appréciée au PSG. Selon Marca, « Ramos travaille consciencieusement au Camp des Loges. Dans le club, ils apprécient son esprit combatif et sa mentalité, ce qui ne cesse de surprendre. Ils n'ont pas non plus vu que le joueur a montré des symptômes de faiblesse. », indique le quotidien espagnol. Une aubaine pour un club qui compte bien rentabiliser le salaire important de ce taulier à la grande expérience européenne. Mais aussi, compter sur un défenseur de qualité pour amener de la concurrence à la charnière Kimpembé-Marquinhos voire tout simplement évoluer avec ses deux coéquipiers dans une défense à trois.

Enfin, Marca insiste aussi sur la nécessité financière d’un retour de Ramos avec le PSG. Se basant sur la loi française disant qu’à partir de 90 jours d’absence liés à une blessure le salaire d’un joueur pouvait ne plus être versé, le PSG n’avait pas écarté la possibilité de mettre la pression à sa recrue. Un retour de Ramos serait donc fructueux pour tous les acteurs du PSG, encore plus s’il retrouvait un niveau proche de ses années madrilènes. Mais après tant de reports, on ne peut plus jurer de rien, même s'il est clair qu'un nouveau report du retour à l'entraînement de Sergio Ramos serait synonyme de gros doutes.