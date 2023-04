Rafael Leao martyrise Naples, le PSG chavire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Excellent avec le Milan AC contre Naples en quart de finale de Ligue des Champions, Rafael Leao séduit plus que jamais le PSG au mercato.

Titulaire dans une position d’ailier gauche face à Naples mardi soir en quart de finale de la Ligue des Champions, Rafael Leao a livré une prestation étincelante. A l’instar d’Olivier Giroud, le Portugais de 23 ans a été l’un des grands artisans de la qualification du club lombard pour la demi-finale. Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024, Rafael Leao sera très courtisé lors du prochain mercato en raison de ses performances XXL en Ligue des Champions. Luis Campos a déjà chaviré pour l’attaquant qu’il avait recruté à Lille il y a quelques années.

En effet, selon les informations de Todo Fichajes, le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain rêve de recruter dans la capitale française l’attaquant de l’AC Milan. Le probable départ de Lionel Messi va libérer de la place en attaque ainsi que dans la masse salariale et le Portugais pourrait en profiter pour faire « all-in » sur Rafael Leao afin de l’associer à Kylian Mbappé et former au PSG une attaque de feu. Il faudra toutefois réaliser un authentique exploit pour boucler ce transfert.

Rafael Leao entre l'AC Milan et le PSG ?

Car parallèlement, sur Sky Italia, Rafael Leao a fait part de son intention… de rester au moins une saison de plus à l’AC Milan. « Je suis très content d’être ici. J’ai encore un an de contrat, nous négocions. Si je veux rester ? Oui, mais il y a encore des choses à régler » a dévoilé Rafael Leao, encore en négociations avec le Milan pour sa prolongation. En cas d’accord entre les deux parties, le PSG pourra définitivement oublier l’ancienne pépite du Sporting Portugal. Si finalement aucun accord n’est trouvé, Paris sera en revanche à l’affût, prêt à bondir sur Leao.