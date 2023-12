Rabiot au PSG dès cet hiver, Luis Campos est en mission

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG devrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit que le club de la capitale vise un milieu de terrain.

La direction du PSG semble prendre de plus en plus conscience que le club de la capitale a besoin de se renforcer au milieu de terrain. Le prochain mercato hivernal dépendra de pas mal de choses, à commencer par une qualification ou non en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais déjà, le PSG a des pistes en tête. Et l'une d'elles mène à un ancien joueur francilien, qui brille depuis le début de la saison avec la Juventus... En effet, Adrien Rabiot, en fin de contrat l'été prochain, se rapprocherait tout doucement d'un retour au PSG.

Rabiot, retour à la case PSG ?

Si l'on en croit les informations de PSGINSIDE-ACTUS, le PSG est très chaud à l'idée de recruter Adrien Rabiot. Le média indique que le projet est de le recruter l'été prochain mais que la donne pourrait changer si Paris avait du mal à signer un milieu cet hiver. Une proposition pourrait alors être faite à la Juve pour faire venir le vice-champion du monde plus tôt que prévu. « Comme annoncé il y a un mois sur mon ancien compte, le Paris Saint-Germain veut rapatrier Adrien Rabiot au PSG le plus rapidement possible. Le club n'a jamais fait une croix sur le joueur depuis son départ du club et attend l'occasion un jour ou l'autre de le faire revenir... D'ailleurs, ils ont essayé en début d'année pour le mercato d'été 2023 mais Campos a décidé de ne pas aller plus loin après avoir discuté avec l'agent du joueur qui est sa mère au mois de mars dernier. Le Paris Saint-Germain veut le recruter libre pour le mercato d'été 2024 mais pourrait se laisser tenter en cas d'échec avec les autres pistes au milieu pour le mercato d'hiver, et de faire une proposition à la Juventus dans la mesure du convenable sachant qu'il sera libre », a notamment tweeté sur X PSGINSIDE-ACTUS, qui n'a pas manqué de faire réagir les fans du PSG, assez partagés sur un potentiel retour du Duc dans la capitale.