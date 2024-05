Quatre renforts, le plan secret du PSG révélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le mercato estival sera très agité au PSG, qui vise au minimum quatre recrues de taille pour renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique. Le plan de Luis Campos commence à prendre forme.

Le Paris Saint-Germain a encore la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais à disputer, mais les regards se tournent d’ores et déjà vers le mercato. Le coordinateur sportif du club Luis Campos planche déjà sur les potentiels renforts de l’effectif parisien et plusieurs postes sont ciblés par l’état-major du club. En étroite collaboration avec Luis Enrique, le dirigeant portugais a ciblé les postes à renforcer en priorité. Selon les informations du Parisien, le PSG cherche à recruter au minimum un défenseur central, un latéral droit, un milieu défensif au profil créatif et un ailier afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. En défense centrale, la piste n°1 du champion de France en titre est connue de tous, il s’agit de Leny Yoro.

Le défenseur de Lille, qui figure dans l’équipe type de la Ligue 1 aux trophées UNFP, fait l’objet d’un intense pressing de la part du PSG ces dernières heures. Le journal francilien indique que Liverpool et le Real Madrid sont également à fond sur le jeune défenseur de 18 ans, et que sa valeur est estimée entre 90 et 100 millions d’euros par l’état-major du club lillois. Un discours officiel de la part du LOSC, qui acceptera sans doute de se séparer de Leny Yoro pour une somme moins importante. Le PSG n’a de toute façon pas l’intention de s’aligner sur un tel tarif et entend bien négocier aux alentours de 50 millions d’euros.

Le PSG vise un ailier, mais pas d'avant-centre

En défense, Paris aimerait également s'attacher les services d'un nouveau latéral droit afin d'offrir à Luis Enrique une doublure de haut niveau à Achraf Hakimi. Au poste de milieu défensif, le chantier est là aussi très vaste. Gabriel Moscardo va débarquer en provenance du Brésil, Manuel Ugarte n’a pas l’intention de partir après une seule saison au PSG et Vitinha a parfois été utilisé dans ce rôle par Luis Enrique. Mais l’entraîneur parisien aimerait recruter un joueur « créatif » devant la défense, un élément aux qualités similaires à Rodri à Manchester City ou Toni Kroos au Real Madrid. Cela permettrait par ailleurs à l'entraîneur parisien d'installer Vitinha de manière plus durable un cran plus haut, à son poste préférentiel de numéro huit.

Dans le secteur offensif, le Paris Saint-Germain recrutera au minimum un ailier afin de combler le départ de Kylian Mbappé et la priorité du club ne fait pas beaucoup de doute selon Le Parisien, qui avance le nom de Khvicha Kvaratskhelia. Un renfort au poste d’avant-centre n’est en revanche pas envisagé pour l’instant, car le PSG a bien l’intention de miser sur Randal Kolo muani et Gonçalo Ramos, achetés à prix d’or la saison dernière (90 millions d’euros chacun, bonus compris). C’est donc au minimum quatre joueurs que le club parisien souhaite recruter lors du mercato à venir, avec des profils bien précis ciblés par Luis Campos et Luis Enrique. La question est maintenant de savoir qui fera ses valises en dehors de Kylian Mbappé puisque les départs sont susceptibles de bousculer les plans initiaux.