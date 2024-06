25 ME, le PSG battu pour un international français

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG cherche activement à recruter cet été au milieu de terrain. Parmi les profils qui plaisent au club de la capitale, celui de Youssouf Fofana.

Le Paris Saint-Germain va devoir donner un coup de fouet à son projet cet été. Le départ de Kylian Mbappé sera assurément un tournant majeur dans l'histoire du club de la capitale. Luis Enrique a néanmoins une idée bien claire de ce qu'il veut pour la suite des opérations. Au milieu de terrain, l'Espagnol veut des joueurs capables d'apporter une vraie plus-value à son effectif. Et le profil de Youssouf Fofana lui plait beaucoup. L'interêt est réciproque même si le vice-champion du monde est très courtisé, notamment en Italie. Et tout pourrait s'accélérer.

Fofana, l'AC Milan veut jouer un vilain tour au PSG

🔴⚪️ Face à Troyes dimanche, @YFofana19_ aura l'occasion de jouer son 💯ème match en Ligue avec l'ASM.

Le 130ème de sa carrière en Ligue 1, son 129ème match T.C.C avec l'ASM pic.twitter.com/EGthzz9AOK — ASMHistoire 🇲🇨 (@ASMHistoire) March 4, 2023

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan pourrait en effet griller le PSG ! Les Lombards adorent Fofana et veulent apparemment rapidement dégainer une offre de près de 25 millions d'euros, soit le prix demandé par Milan. Il y a fort à parier que dans le dossier de son avenir, Fofana voudra tout régler avec l'Euro 2024 avec l'équipe de France. Si Milan est une vraie possibilité pour lui, le PSG l'est également. Surtout que la proposition financière serait plus intéressante. Mais le flou actuel qui règne dans la capitale pourrait finir par porter préjudice aux champions de France. En tout cas, Fofana, qui sera en fin de contrat en 2025, est plus que jamais sur le départ. Monaco espère en tirer le meilleur prix. Il faut dire que le joueur sort d'une très belle saison. Avec l'équipe de France, il pourrait même démarrer certaines rencontres cet été. Si son avenir n'était finalement pas scellé d'ici-là, sa cote pourrait encore grimper en cas de belles prestations sous le maillot des Bleus.