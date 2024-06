Antoine Griezmann offert au PSG, le Qatar fonce dessus ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Nasser Al-Khelaïfi ne désespère pas de ramener une grande star au PSG cet été. Le prix cadeau d'Antoine Griezmann le fait saliver.

L’apologie du collectif a ses limites au PSG, ou le mercato plus équilibré et moins individualiste est mis en avant pour cet été. Mais Nasser Al-Khelaïfi semble avoir des démangeaisons pour trouver la nouvelle star du Paris Saint-Germain, capable d’être le visage du club et de faire un peu oublier Kylian Mbappé. L’attrait pour Vinicius Junior est réel, mais pourrait se concrétiser à l’été 2025 et difficilement avant. En tout cas, des deux côtés des Pyrénées, on a confirmé que la saison qui arrive au Real Madrid pourrait inciter, ou non, le Brésilien a changer d’air dans un an.

Griezmann à prix cadeau

En attendant, le PSG tâte le terrain pour un autre énorme coup. Cette fois-ci avec un international français puisqu’il s’agit d’Antoine Griezmann. Un joueur qui a toujours évolué en Liga, et se sent comme chez lui en Espagne, et plus précisément à l’Atlético de Madrid. Mais la volonté de Diego Simeone est de renouveler son effectif, et cela fait des remous puisqu’Alvaro Morata vient de faire une sortie médiatique surprise en affirmant qu’il allait réfléchir à quitter le club devant le peu d’intérêt et de reconnaissance de ses dirigeants. Un remue-ménage plus important que prévu est donc possible chez les Matelassiers, et encore plus pour Antoine Griezmann.

En effet, l’attaquant français possède un contrat particulier depuis qu’il est revenu de son échec au FC Barcelone. Une clause libératoire lui permet de quitter l’Atlético si un club propose 15 millions d’euros. Une somme largement abordable pour le PSG selon Todo Fichajes, qui précise que cette histoire de clause, qui permet d’éviter de discuter avec le club espagnol, a mis les dirigeants parisiens en appétit. Surtout que, niveau salaire, le champion de France pourrait largement assurer à « Grizi » un salaire réévalué et un projet sportif avec l’objectif de remporter la Ligue des Champions. Un niveau qui semble donc supérieur à celui de l’Atlético de Madrid, plus à la peine en Europe ces dernières années.

Voilà qui représenterait un énorme coup de projecteur pour le PSG avec l’arrivée d’un cadre de l’équipe de France qui a le mérite de connaître plusieurs de ses éventuels futurs coéquipiers. Mais le rêve risque aussi de se briser rapidement, car l’ancienne pépite de la Real Sociedad n’a jamais ouvert la porte à une arrivée en Ligue 1, et encore moins à Paris lui qui suivait l’OL quand il était jeune, et a toujours clamé son amour pour l’OM et le Vélodrome également. De quoi freiner la recherche de la nouvelle star de Nasser Al-Khelaïfi ?