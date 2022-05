PSG : Zinedine Zidane, un seul nom fait rêver l’Emir du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un successeur à Mauricio Pochettino, le PSG fait toujours de Zinedine Zidane sa priorité pour le poste d’entraîneur.

Qui sera le futur entraîneur du Paris Saint-Germain ? La question se pose car de toute évidence, Mauricio Pochettino ne sera pas conforté à l’issue de la saison. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, l’Argentin devrait être remercié par sa direction au terme d’une saison décevante, qui a vu le Paris SG se faire éliminer de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale contre le Real Madrid. En revanche, le dossier de la succession de Mauricio Pochettino n’est pas simple pour le PSG selon Le Parisien, qui fait en cette fin de semaine un point complet sur le dossier. Le quotidien régional confirme que Zinedine Zidane demeure la priorité absolue de l’Emir du Qatar, qui ne rêve de personne d’autre que de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Problème : Zidane continue de faire de l’Equipe de France sa priorité.

Zidane priorité du PSG, trois plans B évoqués

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

A en croire Le Parisien, le champion du monde 1998 a les yeux rivés vers les Bleus et attend avec patience le départ de Didier Deschamps, qui pourrait intervenir après le Mondial au Qatar à la fin de l’année. La piste Zidane est donc toujours très compliquée pour le Paris Saint-Germain, qui ne peut évidemment pas attendre six mois pour trouver un successeur à Mauricio Pochettino au grand dam des dirigeants qataris, lesquels ne voulaient pas entendre parler d’un autre entraîneur que Zinedine Zidane. Ils vont pourtant devoir se faire une raison car même s’ils tenteront le coup jusqu’au bout avec l’ex-coach du Real Madrid, la tendance n’est pas à ce qu’il rejoigne Paris. Les plans B du PSG sont nombreux. Les noms avancés par Le Parisien sont ceux de Joachim Löw, de Thiago Motta ou encore d’Antonio Conte, lequel se verrait bien sur le banc du PSG la saison prochaine alors qu’il n’est pas certain d’accrocher la Ligue des Champions avec Tottenham, actuellement cinquième de la Premier League. Des coachs aux profils différents qui ont cependant un point commun : ils ne font pas autant rêver le Qatar que le fascinant Zinedine Zidane.