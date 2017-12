PSG : Zidane totalement scotché par le niveau du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

En terminant premier de sa poule, le Paris Saint-Germain a fait son travail en Ligue des Champions, impressionnant tout le monde par son potentiel offensif indéniable, avant de montrer un visage bien moins convaincant lors du dernier match à Munich.

Néanmoins, le PSG abordera dans le rôle de favori son 1/8e de finale, même si le tirage au sort pourrait lui réserver un adversaire de très gros calibre. La Juventus Turin ou Chelsea sont à éviter, mais surtout le Real Madrid, double vainqueur de l’épreuve. Pour son entraineur Zinedine Zidane, il serait quand même de bon ton d’éviter une équipe du PSG qui l’a clairement impressionné lors du premier tour. Et le coach français ne se prive pas pour le faire savoir.

« Nous savons que ce sera un adversaire difficile et peu importe lequel. Je ne pense pas du tout à ça, ce n'est pas le moment, le tirage sera lundi. Pour le moment, on est contents d'être passés. Pour parler plus particulièrement de cette équipe de Paris, ils ont fait jusqu'à maintenant des trucs extraordinaires, je ne sais pas combien de buts et de victoires. Bon, c'est une équipe qui est en train de faire des trucs hallucinants. Une troisième victoire en C1 ? On est loin de tout ça. Je ne pense pas à tout ça. On se dit juste qu'on a passé le tour, on l'a fait de la plus belle des manières, en terminant avec une victoire à la maison. On a le temps avant février », a rappelé le technicien des Merengue, qui a en effet pour le moment d’autres soucis en tête avec la forme chancelante de son équipe en Liga.