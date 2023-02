PSG : Zidane s’exprime, ça ne sent pas bon pour Galtier

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane se lance dans une nouvelle aventure en dehors du football. Le coach français devient l’ambassadeur de l’écurie Alpine en Formule 1. Mais la cible du Paris Saint-Germain ne s’interdit pas un retour rapide sur un banc.

Ce n’est pas tout à fait le contrat que l’on attendait pour Zinedine Zidane. Ce jeudi, le Français est apparu à Londres lors de la présentation de la nouvelle monoplace d’Alpine. L’ancien entraîneur du Real Madrid, libre depuis son départ en mai 2021, s’est engagé avec l’écurie tricolore de Formule 1 en tant qu’ambassadeur. Leur collaboration permet aussi au constructeur automobile de nommer Zinedine Zidane parrain de ses programmes pour l’égalité des chances.

Un projet important pour le technicien qui n’abandonnerait pas ses engagements en cas de rebondissement dans son actualité. En effet, le coach de 50 ans espère reprendre une équipe dans les prochains mois, et peut-être plus vite qu’on ne le pense. « On en a parlé avec Alpine. Ça fait partie de notre accord, a confié Zinedine Zidane à L’Equipe. Si je dois m'engager avec un club demain ça ne m'empêchera pas de continuer à bosser avec l'équipe, mais forcément ce sera un peu moins dense, vu que je serais pris au quotidien. »

Zidane bientôt de retour

« Et c'est aussi mon envie de reprendre mon métier d'entraîneur, a-t-il ajouté. D'avoir aujourd'hui un projet avec Alpine n'a rien à voir. Je le fais, parce que j'ai du temps en ce moment, mais je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer. Ça peut aller très vite... dès le mois de juin, on verra bien. Je le répète, l'un n'empêchera pas l'autre. Je donnerai du temps à Alpine pour qu'on se voie et qu'on travaille sur nos projets. » Convoité par le Paris Saint-Germain l’année dernière, et conscient que Didier Deschamps ne lâchera pas les Bleus avant un moment, Zinedine Zidane met encore un peu plus de pression sur un Christophe Galtier en difficulté dans la capitale.