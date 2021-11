PSG : Zidane refuse une première offre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le feuilleton entre Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane, le PSG et Manchester United connaît un nouveau rebondissement.

Même si Mauricio Pochettino a freiné une éventuelle signature à Manchester United mardi à la veille du match entre le PSG et Manchester City, la presse anglaise est toujours persuadée que l’ancien manager de Tottenham va s’installer sur le banc à Old Trafford. Cependant, l’imminence d’un accord n’est plus évoqué, le Manchester Evening News explique que les dirigeants mancuniens ont pris un premier contact avec leurs homologues parisiens, mais que cette demande a été « rejetée ». Le média anglais ne donne pas plus de détails sur le refus du Paris Saint-Germain, mais ces détails sont à trouver dans une exclusivité signée AS. Le quotidien sportif espagnol, très proche du Real Madrid et souvent bien renseigné en ce qui concerne Zinedine Zidane, explique que si dans un premier temps le PSG et Manchester ont travaillé sur le départ de Mauricio Pochettino dans les meilleurs délais, Zinedine Zidane a subitement climatisé les deux clubs, ainsi que le coach argentin.

Zidane ne veut pas signer au PSG en pleine saison

Jorge Picon, journaliste pour AS, précise que l’ancien entraîneur du Real Madrid ne souhaite pas s’engager avec le club de la capitale en pleine saison. « Les dirigeants de Paris n'arrivent pas à convaincre Zinedine Zidane, qui n'est pas tout à fait emballé par l'idée de rejoindre une équipe en milieu de saison. De plus, Zidane est tournée dans d'autres projets actuellement et préfère attendre pour retourner sur le banc. Bien qu'il ait été flatté de l'intérêt du PSG, il semble compliqué qu'aujourd'hui il puisse accepter l'offre du Paris Saint-Germain », explique le reporter, qui ajoute que les deux clubs vont tout de même faire tout ce qu’ils peuvent pour aboutir à un accord. Du côté de Manchester, on a toutefois un plan B si Pochettino ne signe pas cet hiver. Les Red Devils souhaitent faire d'Ernesto Valverde le manager intérimaire jusqu'à la fin de l'actuelle saison, en attendant que Zinedine Zidane et le PSG s'entende. Ou pas.