MU, PSG, Pochettino brise le silence

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En conférence de presse à la veille d’affronter Manchester City ce mercredi, Mauricio Pochettino était interrogé sur les rumeurs l’envoyant dans l’autre club de Manchester. L’Argentin n’a pas laissé place au doute, offrant une réponse claire aux rumeurs.

Depuis plusieurs jours, Mauricio Pochettino fait la une de la presse sportive anglaise, en particulier à Manchester. Pas forcément pour la rencontre qui va opposer ce mercredi Manchester City au Paris SG mais plutôt pour les rumeurs l’envoyant à Manchester United. La presse anglaise a en effet révélé que l’Argentin était visé par les Red Devils pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, limogé ce week-end. Pire, elle assurait que Pochettino était très intéressé à l’idée de retrouver la Premier League. Des rumeurs qui ont laissé perplexe à Paris pour un entraîneur seulement arrivé en janvier 2021 dans la capitale. Surtout que cela n’arrivait pas au meilleur moment, à quelques heures d’un match décisif pour le PSG en quête des huitièmes et de la première place de son groupe en Ligue des Champions. L’apparition du technicien argentin en conférence de presse d’avant-match à l’Etihad Stadium était donc attendue de tous, notamment pour avoir la réaction de ce dernier aux informations de la presse anglaise.

Pochettino focalisé sur le PSG

Le moins que l’on puisse dire c’est que Mauricio Pochettino n’a pas voulu laisser planer d’ambiguïté sur son futur. « On n’est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club, le PSG. Ce que fait l’autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. Quand j’étais à l’Espanyol j’ai dit que je voulais connaître Sir Alex. Si je le redis, cela va être repris. Je suis heureux à Paris. J’adore le club, j’adore les supporters. C’est magnifique d’être au PSG. On a des points d’avance en L1 et on affronte City. […] Le football c’est aujourd’hui et pas demain. Dans le foot seul les résultats comptent. Il y a deux ans j’ai quitté Tottenham et un mois avant, il avait des rumeurs. Il faut vivre dans le présent. Il faut penser que je vais rester à vie, là où je suis aujourd’hui. Mais tout dépend des résultats dans le foot. Pour l’avenir, il faut construire notre façon de jouer, prendre du plaisir et avoir des bons résultats. Si on est là, c’est parce que l’on a gagné des matches. Mon avenir ? Je pensais avoir été clair. J’ai dit que j’ai un contrat pour 2023. Cette saison et la prochaine. Je suis content au PSG. C’est un fait. Ce n’est pas discutable, je suis content à Paris. », a t-il développé. De quoi rassurer ceux qui craignaient un départ prochain de l’Argentin et surtout donner du crédit aux autres pistes mancuniennes, notamment celle amenant à Brendan Rodgers.