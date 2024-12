PSG ‍: Milan Skriniar est devenu invendable

Le Paris SG est décidé à se débarrasser de Milan Skriniar le plus vite possible. Les espoirs parisiens étaient permis avec l'intérêt prononcé de la Juventus pour le défenseur slovaque. Néanmoins, un compatriote va supplanter l'ancien intériste.

Noël est programmé en janvier cette année chez Milan Skriniar. Le défenseur slovaque attend avec impatience le mercato hivernal pour quitter le PSG. Arrivé libre de l'Inter Milan en 2023, il a vécu un an et demi difficile dans la capitale française. Blessé, boudé par Luis Enrique, il n'a jamais pu enchaîner les matchs en France. Le transfert de Skriniar arrangera aussi le Paris SG qui pourra économiser le salaire d'un défenseur devenu inutile. Reste à lui trouver un point de chute. Pour l'heure, l'option Juventus tient la corde puisque les Bianconeri ont perdu Bremer sur blessure jusqu'à la fin de saison.

Néanmoins, les Turinois sont en train de changer d'avis. En effet, un autre défenseur slovaque est devenu leur cible prioritaire selon les informations de Calciomercato. Il s'agit de David Hancko du Feyenoord Rotterdam. Le joueur de 27 ans voit sa cote grimper en Europe depuis plusieurs mois avec ses performances solides en Eredivisie et en Ligue des champions. Cet été, Feyenoord a refusé son transfert à l'Atlético Madrid alors que les Colchoneros proposaient 26 millions d'euros. Le club néerlandais attend au moins 30 millions d'euros pour céder son Slovaque.

🚨 Excl. - David Hancko has given his availability to join #Juventus. Ready a contract until 2029 (2,5M/year + bonuses). #Juve will try to sign him in January from #Feyenoord on loan with an obligation to buy. The dutch club ask 35-40M to sell the centre-back. #transfers https://t.co/11PEZK5Ru8