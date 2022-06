PSG : Un mercato sauce Ligue 1, Lille et l’OL tremblent

Dans : PSG.

C'est ce vendredi que le marché des transferts ouvre ses portes. Le PSG a déjà des idées bien précises sur les départs, les arrivées et l'enveloppe pour recruter.

Un an après avoir recruté Sergio Ramos, Lionel Messi, Achraf Hakimi, Gigio Donnarumma et Georginio Wijnaldum, le Paris SG se prépare à un mercato totalement différent. Avec Luis Campos aux manettes, le champion de France va revoir sa copie dans les investissements effectués, et ne compte pas lorgner des stars à tous les postes comme ce fut le cas l’été dernier. Ce changement s’explique en premier lieu par l’arrivée du dirigeant portugais, qui n’est pas un adepte des joueurs déjà au sommet, et préfère miser sur des éléments en développement. A l’époque, il le faisait à Monaco et à Lille pour tabler sur de futures reventes. Au PSG, il va choisir une gamme de joueurs déjà solides pour en faire des éléments qui comptent afin de faire progresser le jeu collectif et la solidité de l’équipe parisienne.

Une enveloppe déjà revue à la baisse

De toute façon, Luis Campos n’aura pas l’enveloppe de ses prédécesseurs, quand Leonardo pouvait faire les chèques qu’il voulait pour récupérer des joueurs. Selon L’Equipe, le futur conseiller du PSG bénéficie d’une enveloppe de recrutement de 80 millions d’euros. Ce qui serait énorme pour n’importe quel autre club de Ligue 1, demeure beaucoup plus raisonnable pour Paris. Surtout qu’à ces 80 millions d’euros, doivent déjà être retranchés les 35 ME de l’achat de Nuno Mendes, dont l’option a été activé auprès du Sporting Portugal. Cela laisse 45 millions d’euros pour recruter. Pas de quoi faire des folies.

Mais Nasser Al-Khelaïfi sait très bien comment les choses marchent, et il a posé une condition à l’augmentation de cette enveloppe. En effet, Luis Campos va devoir travailler avec Antero Henrique pour multiplier les ventes des joueurs indésirables, et ils sont quasiment une dizaine à être concernés. En cas de réussite dans cet exercice, le montant alloué au recrutement pourrait grimper significativement.

Le PSG pioche à l'OL et au LOSC

Il le faudra car le PSG compte faire un mercato ponctué d’achats, et pas uniquement d’arrivées de joueurs libres. Pour cela, Luis Campos se tourne vers la Ligue 1, un environnement qu’il connait par coeur. Selon L’Equipe, parmi les cibles recherchées, on retrouve Sven Botman, qu’il avait fait venir à Lille, et le Slovaque Milan Skriniar de l’Inter Milan, afin de renforcer la défense. Au poste d’arrière droit, c’est le Lyonnais Malo Gusto qui est ciblé, ce qui serait un sacré coup dur pour l’OL, qui mise beaucoup sur lui pour l’avenir et lui octroie le champ libre en laissant partir Léo Dubois en cas de belle offre. Le PSG compte acheter français, mais il reste à savoir s’il y parviendra. Comme beaucoup de clubs de Ligue 1, il sera donc attendu sur les ventes dans un premier temps. Un défi sur lequel Leonardo s’est toujours cassé les dents.