PSG ‍: Un miracle à 20 ME intervient au mercato

Le PSG va connaitre dans les prochaines semaines un marché des transferts hivernal agité. Le club de la capitale souhaite notamment dégraisser son effectif.

Le Paris Saint-Germain sera très attendu dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Beaucoup de fans et observateurs du club de la capitale veulent que la direction francilienne passe à l'action pour renforcer l'effectif de Luis Enrique. Mais ce dernier ne veut pas agir dans la précipitation et souhaite d'abord voir des joueurs partir avant de faire quoi que ce soit. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont les deux joueurs dont le PSG veut se débarrasser. Si tel était le cas, alors des venues seraient possibles. En plus, l'été prochain, Paris aurait de quoi voir l'avenir plus sereinement, d'autant que d'autres ventes sont annoncées. Et Carlos Soler est concerné.

Carlos Soler loin du PSG, les choses sont bien parties

Selon les informations de AS, l'international espagnol, prêté à West Ham par le PSG sans option d'achat depuis l'été dernier, se plait énormément à Londres. Le milieu de terrain est un élément important des Hammers et veut rester au club dans la durée. Dans des propos relayés par le média espagnol, Carlos Soler a précisé : « Vivre dans une ville comme Londres, c’est génial. Je suis très heureux ici. Je viens ici en prêt, et pour profiter de cette opportunité. Je ne peux rien dire de plus ». Pour rappel, l'ancien joueur de Valence est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2027 et est estimé par le PSG à quelque 20 millions d'euros. Une telle vente sera plus qu'appréciée par le club de la capitale, qui ne compte plus du tout sur Carlos Soler, auteur de 13 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec West Ham.