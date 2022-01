PSG : Zidane, Mbappé et Haaland, le plan royal du Qatar

Dans : PSG.

Le PSG rêve de frapper un incroyable coup l'été prochain, avec Zidane sur le banc, et une superstar en attaque quoi qu'il arrive.

Avec les signatures de Lionel Messi et de Sergio Ramos, l’été 2021 avait déjà été spectaculaire au Paris Saint-Germain. Celui de 2022 pourrait être encore une fois hors-norme, pour le plus grand bonheur des supporters parisiens. Même s’il y a toujours une saison en cours, le plan du Qatar pour le prochain exercice se veut toujours aussi ambitieux et prestigieux. Mohammed Saeed Alkaabi, journaliste qatari très proche des hautes sphères de l’Emirat et souvent à la pointe des infos sur le club parisien, dévoile ainsi les intentions de l’Emir. Ce dernier tire toujours les ficelles sur les gros dossiers, passant outre les prérogatives de Leonardo et même de Nasser Al-Khelaïfi.

Zidane au plus tard en juin au PSG

Le PSG a ainsi bien l’intention de faire venir Zinedine Zidane l’été prochain au plus tard. Rien n’interdit donc le club parisien de récupérer l’entraîneur français plus tôt. Surtout que ce dernier discute avec les autorités qataris depuis plusieurs mois désormais. Mais l’ancien coach du Real Madrid entend bien aller au bout de son année sabbatique avant de trancher sur son avenir, lui qui au départ pensait surtout se diriger vers l’équipe de France après la Coupe du monde 2022. Mais la tendance est en train de s’inverser, et Mauricio Pochettino aurait peut-être déjà pris la porte si Zidane avait accepté rapidement les offres venues du PSG.

Si la venue de Zidane est bien partie, elle pourrait remettre en cause le départ de Kylian Mbappé. Désireux de rejoindre le Real Madrid, l’attaquant français a toujours rêvé d’évoluer sous les ordres de Zizou. Au point de le faire changer d’avis, et d’accepter une prolongation de contrat de deux ans comme proposé à plusieurs reprises par le PSG pour le garder encore un peu sous le coude ? L’avenir le dira mais les dirigeants parisiens ne perdent pas le nord.

Mino Raiola va envoyer Haaland au PSG

Et Mohammed Saeed Alkaabi d’annoncer ainsi que, si Kylian Mbappé venait à partir pour l’Espagne, alors le Paris SG jetterait son dévolu sur Erling Haaland avec une proposition financière de haute tenue. Et quand on connait la conviction que peut avoir Mino Raiola pour emmener ses joueurs où il le souhaite si la commission lui convient, le pouvoir d’attractivité du PSG risque de remonter en flèche. Quoi qu’il en soit, les supporters parisiens peuvent espérer de nouveau de belles surprises pour l’été prochain, même s’ils ont bien compris qu’il fallait profiter de Kylian Mbappé pour ce qui pourrait être sa dernière saison sous le maillot du Paris Saint-Germain.