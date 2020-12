PSG : Zidane le snobe, Al-Khelaïfi à l'affût au mercato

Dans : PSG.

Ancien grand joueur, entraineur déjà renommé et respecté par son vestiaire, Zinedine Zidane n’hésite pas à faire des choix forts. Le PSG pourrait en profiter.

Il a mis de côté Isco ces derniers temps, et s’en est expliqué ouvertement, annonçant que le milieu de terrain pourrait récupérer du temps de jeu quand il serait en mesure de contester la place des titulaires. La situation est différente, mais Marco Asensio voit lui aussi son temps de jeu tomber en flèche, et ce malgré quelques absences de taille en attaque, et notamment celle d’Eden Hazard. L’international espagnol a désormais 24 ans, et il n’est plus sensé être une promesse, mais bien un joueur confirmé et surtout décisif, ce qu’il peine à devenir.

Avec aucun but et aucune passe décisive au compteur pour le moment, et trois seulement la saison passée, le bilan est forcément décevant pour Marco Asensio, qui ne sera pas retenu en cas d’offre jugée correcte. Le natif de Palma a encore deux ans et demi de contrat, mais sa valeur a beaucoup chuté. Sans parler de sa clause libératoire fixée à 180 ME. Car selon le média espagnol TodoFichajes, sa valeur marchande est désormais sous la barre des 40 ME, ce qui a permis à deux clubs de s’intéresser à son profil. Il s’agit de Liverpool et du PSG, le club de la capitale française étant pressenti pour s’activer dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé. Un gros point d’interrogation en vue donc même si ce n’est pas nouveau, le Paris SG, qui apprécie les qualités défensives de Sergio Ramos notamment, a toujours jeté un oeil attentif à l’effectif du Real Madrid. Avec parfois une certaine réussite (Keylor Navas) et d’autres fois une grosse déconvenue au bout (Jesé Rodriguez).