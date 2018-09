PSG : Zidane exige une star du PSG s'il va à Manchester United !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

La presse anglaise n'en démord pas, si José Mourinho finit par sauter du côté de Manchester United, c'est Zinedine Zidane qui lui succédera sur le banc mancunien. Et ce dimanche, le Mirror va plus loin en affirmant que l'ancien coach du Real Madrid a été informé de la situation et aurait été mis en stand-by par les dirigeants du club anglais de moins en moins emballés par le Special One. Le tabloïd anglais précise qu'en retour, Zizou aurait transmis une liste de joueurs qu'il souhaite recruter s'il arrive aux commandes de Manchester United.

Les renforts souhaités par Zinedine Zidane seraient Toni Kroos, Thiago Alcantara, James Rodriguez et...Edinson Cavani. L'attaquant uruguayen du Paris Saint-Germain serait en effet sur la short list transmise par le possible futur manager français de Manchester United. Le Mirror ne précise cependant pas si ce mercato XXL est une condition sine qua non émise par Zinedine Zidane pour accepter de rejoindre les Red Devils. Mais forcément le PSG aura tout de même un petit oeil sur la situation de Zinedine Zidane et de Manchester United, histoire de ne pas tomber des nues si Edinson Cavani était soudainement sollicité par le géant anglais.