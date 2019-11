PSG : Zidane crie son amour à Kylian Mbappé

Dans : PSG.

A la veille du match Real Madrid-PSG, Zinedine Zidane a évoqué le cas Kylian Mbappé. Et l'entraîneur français des Merengue a redit tout le bien qu'il pensait du champion du monde.

Pour une déclaration d’amour, c’est une sacrée déclaration d’amour que Zinedine Zidane a lancée à Kylian Mbappé ce lundi en conférence de presse. A 24h de la réception du Paris Saint-Germain à Santiago-Bernabeu en Ligue des champions, le coach de Madrid n’a pas réussi à échapper à une question sur le champion du monde français du PSG. Et comme toujours avec Zizou, ce dernier a répondu sans détour, quitte à énerver les dirigeants du club de la capitale, et notamment Leonardo.

Car Zinedine Zidane ne tourne pas autour du pot. « On sait très bien quel type de joueur, Kylian Mbappé est et son importance pour son équipe. Je suis amoureux de lui depuis la première fois, car il est venu faire un essai pour le centre de formation du Real il y a plusieurs années. Mais demain c'est un adversaire, je ne veux pas dire plus », a rappelé, avec le sourire, l’entraîneur français du Real Madrid. Reste à savoir si Kylian Mbappé fera un cadeau à Zizou mardi soir, ou si au contraire la star française du Paris Saint-Germain aura à coeur de montrer à ce dernier et aux supporters madrilènes de quel bois il se chauffe, quitte à les faire souffrir pendant 90 minutes.