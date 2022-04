PSG : Zidane à Paris, une très inquiétante révélation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un remplaçant à Mauricio Pochettino, les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain rêvent toujours d'installer Zinedine Zidane. Le temps passe et le suspense est à son comble concernant le futur entraîneur du PSG.

L’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions le mois dernier à Madrid a porté un coup probablement fatal à la carrière de Mauricio Pochettino dans la capitale. L’entraîneur argentin, qui avait succédé à Thomas Tuchel en janvier 2021, ira jusqu’à la fin du championnat de Ligue 1, et aura un titre de champion de France à son palmarès, mais ce sera tout. A Doha, on estime que Pochettino a montré ses limites à Santiago-Bernabeu lorsque le match est parti en vrilles, et que ce dernier n’est pas l’homme qu’il faut pour réussir à enfin gagner la C1. Exit donc Mauricio Pochettino, lequel a eu la mauvaise surprise d’apprendre que Manchester United lui avait préféré Erik ten Hag. Pour le PSG, on s’apprête donc à repartir d’une page blanche ou presque, car depuis des mois, l’Emir du Qatar n’a qu’un seul nom en tête, celui de Zinedine Zidane. Ambassadeur du Mondial 2022, la légende du football français sait que Paris ne pense qu’à lui.

Zidane a rencontré les dirigeants du PSG

Le Paris Saint-Germain a donc tout misé sur Zinedine Zidane, mais selon Le Parisien les choses n’avancent pas réellement dans le sens attendu par Nasser Al-Khelaifi. Les dirigeants du PSG ont bel et bien rencontré l’ancien entraîneur du Real Madrid et lui ont proposé de prendre le poste d’entraîneur. Cette hypothèse a été prise très au sérieux par Zizou, puisque Dominique Sévérac précise que le champion du monde 98 a « étudié avec le plus grand sérieux la proposition parisienne. Parce qu’il rêve de retrouver une équipe compétitive, des moyens et des grands joueurs. Il s’en est ouvert à ses adjoints historiques, leur demandant si la possibilité de travailler au PSG les exciterait, s’ils embarquaient dans cette aventure. » Sur le papier, tout semble donc prêt à se finaliser, sauf que le quotidien francilien précise brutalement que « la candidature Zidane » se serait très clairement refroidie selon des échos venus du siège du club de la capitale. Rien n'est encore officiel, mais la tendance n'est plus aussi positive qu'il y a quelques semaines. Alors qui pourrait venir si le Marseillais disait finalement non, préférant attendre l’équipe de France ?

En attendant le choix final de Zinedine Zidane, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont évidemment travaillé sur d’autres pistes, dont l’une est pour le moins étonnante puisqu’elle mène à Julian Nagelsmann, le coach du Bayern Munich qui est lié jusqu’en 2026 avec le club bavarois, même si l’élimination de l’ogre allemand par Villarreal en Ligue des champions a douché l’enthousiasme parisien. Autre nom évoqué, Antonio Conte, une candidature poussée par Leonardo, mais comme l’explique le média, il n’est pas acquis que le directeur sportif brésilien soit encore en poste la saison prochaine. Car si Mauricio Pochettino va passer à la caisse en fin de saison, Leonardo pourrait aussi l’accompagner vers la sortie, ce dernier ayant fait des choix qui n'ont pas convaincu l'Emir du Qatar. De plus, Leonardo n'échappe pas à la colère des Ultras du PSG, et le fusible sautera sans provoquer des remous.

A la veille du match contre l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain travaille donc énormément dans les coulisses afin de préparer la saison prochaine. Du côté des supporters, on espère quand même que le choc contre une équipe de l'OM en pleine bourre actuellement ne sera pas pris à la légère. Finir une telle saison sur une défaite face au rival marseillais pourrait cette fois provoquer un énorme, ce qui n'aiderait pas à convaincre Zinedine Zidane de venir s'installer sur le banc du PSG.