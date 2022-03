Zidane arrive au PSG, son mercato lancé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques heures avant que Noël Le Graët ne dise son souhait de voir Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, un journalistes espagnol a lui annoncé que l'ancien entraîneur du Real Madrid travaillait déjà sur le recrutement du PSG.

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la situation de Mauricio Pochettino sur le banc du club de la capitale était instable, mais la déroute de dimanche à Monaco a conforté les dirigeants qataris du PSG qu’il fallait encore une fois faire le grand ménage pour essayer de relancer la machine la saison prochaine et donc virer l'entraîneur argentin. Et de l’avis général, un seul entraîneur peut réaliser des miracles, c’est Zinedine Zidane. Cela tombe bien, les choses évoluent dans le bon sens concernant la venue de Zizou dans la capitale. C’est d’abord Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football et patron des Bleus, qui a poussé le champion du monde 1998 vers le PSG dans un entretien accordé à Ouest-France. « Zidane à Paris ? Ce sera bien pour le PSG. Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand, je ne sais pas », a clairement expliqué le dirigeant de la FFF, qui sait bien que l’ancien coach du Real Madrid veut être le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France mais refuse de lui garantir que ce sera après le Mondial au Qatar. Cependant, une autre info a donné du poids àa la signature de Zinedine Zidane à Paris

Le PSG et Zidane bossent déjà sur le mercato

Directeur d’OK Diario, média généraliste espagnol, Eduardo Inda a clairement confirmé que Zinedine Zidane avait donné son accord à Doha pour entraîner le Paris Saint-Germain, mais qu’en plus l’ancien technicien français du Real Madrid travaillait déjà sur son mercato. « Zidane sera le prochain entraîneur du PSG et il y a un joueur qu'il a révélé et qui a été clé dans sa structure tactique à Madrid et il veut l'emmener à Paris. Il s'agit de Federico Valverde (...) Dans les rencontres qu'il tient avec le PSG depuis janvier pour planifier la prochaine saison, Zinedine Zidane a mis sur la table le nom d'un joueur qui lui a été indispensable lors de sa dernière étape au Real Madrid : Federico Valverde », a précisé le journaliste, qui explique que celui qu’il voit sur le banc de touche de Paris a fait du milieu de terrain madrilène sa priorité afin de renforcer un secteur que Zidane voit comme défaillant. Et Eduardo Inda de parler également de la venue de Paul Pogba, qui sera libre, pour faire cette révolution au cœur du jeu parisien.

Pour faire venir Federico Valverde, qui a prolongé l'an dernier au Real Madrid jusqu'en 2027, le journaliste espagnol évoque un transfert à hauteur de 100 millions d'euros. Une somme énorme pour n'importe quel club, mais pas pour le Paris Saint-Germain, surtout si c'est le prix à payer pour sceller définitivement la venue de Zinedine Zidane. Reste cependant que si Kylian Mbappé part libre chez les Merengue et qu'en plus Nasser Al-Khelaifi signe un chèque de 100 millions d'euros à Florentino Perez, cela fera beaucoup. Pas de quoi faire reculer le PSG qui est bien conscient que l'heure d'une grande révolution est arrivée, le fiasco de cette saison 2021-2022 étant celui de trop pour l'Emir du Qatar, ulcéré de voir l'image de son club être ainsi détruite en l'espace de quelques semaines par un effectif et un entraîneur à la dérive.