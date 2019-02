PSG : Zéro malaise, Icardi ne viendra pas à Paris pour une raison XXL

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Depuis des semaines, le feuilleton Mauro Icardi fait le plaisir des médias italiens, l'avenir de l'attaquant argentin de l'Inter étant l'objet d'incroyables rumeurs, tout cela alimenté en plus par la présence dans ce dossier de Wanda Nara, qui est l'épouse et la représentante de Mauro Icardo. Des larmes en direct à la télé, des rumeurs de séparation, de quoi faire un joli feuilleton pour le joueur sous contrant jusqu'en 2020 avec le club lombard. Et bien évidemment, on ajoute à cela des rumeurs de départ à Chelsea, au Paris Saint-Germain, et une colère grandissante des supporters de l'Inter envers leur ancien capitaine, dont la voiture a même été caillassée.

Mais ce mercredi, l'avenir de l'Argentin semble d'un seul coup plus clair. En effet, exit les pistes étrangères, et donc la fameuse rumeur Paris SG, car les dirigeants de l'Inter refuseraient de voir Mauro Icardi quitter l'Italie. Et cela tombe bien, Tancredi Palmeri, célèbre insider du mercato, affirme que Naples aurait proposé un salaire de 9ME+2ME de bonus à Mauro Icardi s'il signait, faisant ainsi de l'attaquant le footballeur le mieux payé en Italie devant Cristiano Ronaldo. Mais Palmeri affirme aussi que du côté de l'Inter, cette proposition ne sera même pas étudiée, les dirigeants milanais étant actuellement lancés dans des négociations exclusives avec la Juventus. On est donc bien loin du Paris SG.