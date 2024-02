PSG ‍: Zéro défenseur en approche, pas de miracle pour Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Le mercato hivernal va se terminer dans quelques heures et malgré les absences en défense centrale notamment, le Paris Saint-Germain ne devrait pas enregistrer de recrue de dernière minute dans ce secteur.

Avec les blessures de Presnel Kimpembe et de Milan Skriniar, le PSG paraît décimé en défense centrale. Marquinhos est le seul joueur de métier et avec de l’expérience. Danilo Pereira est désormais positionné plus bas sur le terrain mais a été formé comme milieu de terrain. Paris s’est offert les services de Lucas Beraldo dès le début du mercato hivernal, mais le jeune brésilien de 20 ans n’a pas réellement d’expérience et sera certainement trop juste pour la Ligue des Champions. Luis Campos avait donc un mois pour essayer de recruter un joueur pour compenser ce manquement. Mais force est de constater qu’aucun joueur ne va rejoindre Paris pour améliorer le secteur défensif. Luis Enrique en est conscient et ne s’attend pas à un miracle à la dernière seconde de la part du directeur sportif parisien.

Luis Enrique n’est pas dupe, il n’attend rien de Campos

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Je n’ai pas ma montre avec moi mais le mercato finit très bientôt. À moins que Luis Campsos ne nous fasse une surprise de dernière minute, je ne pense pas même si le club continue de travailler sur tous les aspects du mercato » a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse, lorsqu’il a été questionné sur une potentielle arrivée sur le fil. Luis Enrique va donc devoir composer avec ce qu’il a dans l’effectif parisien pour tenter de faire la meilleure fin de saison possible. Paris est toujours leader de la Ligue 1, avec 6 points d’avance sur l’OGC Nice et a déjà remporté son premier titre de la saison avec le Trophée des Champions. Le PSG est également encore en course en Ligue des Champions avec un 1/8e de finale à disputer face à la Real Sociedad et un autre en Coupe de France, contre le Stade Brestois. À voir comment l’ancien coach du Barça va gérer les absences défensives.