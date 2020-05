PSG : Adieu Thiago Silva, Leonardo prospecte en Ligue 1

Dans : PSG.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait alors que son cas divise Leonardo et Thomas Tuchel.

Effectivement, le directeur sportif brésilien ne souhaite pas prolonger le contrat de son défenseur de 35 ans tandis que de son côté, l’ancien manager du Borussia Dortmund aimerait conserver l’ancien roc de l’AC Milan un an de plus. L’incertitude est donc totale à ce poste de défenseur central, où le PSG peut également compter sur Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et bien évidemment Marquinhos. Pour compenser un éventuel départ de Thiago Silva, le Paris SG a exploré la piste menant au Brésilien du Lille OSC, Gabriel.

Selon le journaliste Julien Maynard, Leonardo a bel et bien pris la température dans le dossier Gabriel, sans toutefois décider d’aller plus loin et donc de passer à l’offensive pour boucler un éventuel transfert. « Dans sa quête d’un défenseur central pour le PSG (en cas de départ de T. Silva), Leonardo a sondé le brésilien du LOSC Gabriel il y a quelques semaines, sans par la suite aller plus loin. La grosse tendance est qu’il aille à Everton. Il y a aussi eu un réel intérêt de Naples. Très peu probable qu’il rejoigne Paris, mais l’info c’est que Leonardo a tout de même pris la température il y a quelques semaines » a indiqué l’informateur de TF1, pour qui le Paris Saint-Germain a donc tranché et ne recrutera pas Leonardo. Ce dernier ne manquera néanmoins pas de prétendants avec Everton sur les rangs donc, mais également Naples, le Real Madrid et plusieurs formations de Premier League. Reste à voir quel prix tirera le LOSC de ce transfert…