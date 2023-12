PSG ‍: Zaïre-Emery préféré à Mbappé, les supporters ont parlé

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a sauvé sa peau en Ligue des champions grâce à un match nul à Dortmund mercredi soir. Warren Zaïre-Emery a une fois de plus été impressionnant.

Luis Enrique peut souffler ! L'Espagnol va en effet pouvoir préparer pendant quelques semaines le futur huitième de finale du PSG en Ligue des champions. Mais que ce fut dur, dans un groupe très homogène. L'ancien du Barça pourra surtout remercier certains de ses joueurs, comme Warren Zaïre-Emery. Buteur en Allemagne, le milieu de terrain de 17 ans a encore une fois prouvé qu'il était un joueur spécial. D'ailleurs, les supporters du PSG ne s'y trompent pas, car de plus en plus n'hésitent pas à arborer fièrement son maillot, floqué du numéro 33. Et cela, le club de la capitale le sait bien...

Zaïre-Emery, les ventes cartonnent

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Comme on peut le voir récemment sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le titi est en première ligne, au même niveau voire plus que Kylian Mbappé dans la catégorie « meilleures ventes », notamment avec le maillot third. Autre joueur à être présent : Lee Kang-In, véritable star en Asie. En tout cas, les champions de France savent qu'ils détiennent un crack dans leur effectif et comptent bien miser encore longtemps sur lui. D'ailleurs, WZE aurait accepté une prolongation de contrat mais devra attendre ses 18 ans pour la signer, soit en 2024. Kylian Mbappé, lui, va devoir composer avec la montée en puissance de son jeune partenaire, qui pourrait bien devenir la star incontestée du club parisien si le capitaine de l'équipe de France quittait le navire l'été prochain. Une équipe de France qui pourrait bien aussi compter sur les services de Warren Zaïre-Emery lors du prochain Euro 2024 en Allemagne. Didier Deschamps, à l'instar de Luis Enrique, n'aura sans doute pas peur de l'aligner, le natif de Montreuil évoluant déjà à un niveau impressionnant.